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Два дебютанта основной стадии, но минус пять новых Ассоциаций. Всего 14 стран прекратили выступления в еврокубках

Рейтинг УЕФА
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География еврокубков

Два дебютанта основной стадии, но минус пять новых Ассоциаций. Всего 14 стран прекратили выступления в еврокубках

фото з відкритих джерел

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Состоялись все матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В целом, позади осталась вся квалификационная кампания этого сезона.

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Состоялись четыре этапа, после каждого из которых команды вылетали из еврокубков безвозвратно.

После первого квалификационного раунда ни одна из стран не прекратила свое участие в международных турнирах.

После второго квалификационного раунда вылетели шесть стран – Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта.

После третьего квалификационного раунда к этим шести неудачникам добавились еще три – Эстония, Грузия и Черногория.

Раунд плей-офф (четвертый квалификационный раунд) стал последней остановкой еще для пяти Ассоциаций – Гибралтара, Андорры, Литвы, Фарерских островов, Косова.

Итак, четырнадцать стран всего закончили для себя евросезон на этом этапе:

Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта, Эстония, Грузия, Черногория, Гибралтар, Андорра, Литва, Фарерские острова, Косово.

Самая высокая среди тех в Таблице коэффициентов, кто уже не активен – Косово (32-е место). Самая высокая из тех, кто потерял хотя бы одного участника – Франция (пятое место в Таблице коэффициентов). Самая низкая среди тех, кто сохраняет всех участников – Бельгия (8-е место в Таблице коэффициентов). Самая низкая среди тех, кто еще в игре – Беларусь (52-е место в Таблице коэффициентов).

В этом году имеем двух абсолютных дебютантов основной стадии еврокубков – это Уэльс и Северная Ирландия. В Европе осталось четыре страны, которые еще не были представлены в основном этапе еврокубков – Андорра, Сан-Марино, Мальта, Черногория.

Следующий этап, после которого команды будут вылетать из еврокубков безвозвратно – это лиговая стадия Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Она закончится в январе для двух первых турниров, и в декабре – для третьего.

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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