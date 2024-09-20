Таблица коэффициентов УЕФА. Неделя профита для Украины

На неделе проходили только матчи Лиги чемпионов, поэтому даже не все конкуренты Украины стартовали в основной стадии еврокубков. Но среди тех, кто стартовал, в плюс на неделе ушла только Украина.

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Это приятно. "Шахтер" добыл ничью с "Болоньей" и к ранее полученным шести бонусным баллам добавил один балл игровой (0.2 по конвертации Таблицы коэффициентов). Сократили отставание от Сербии, представитель которой проиграл, и Хорватии, чемпион которой потерпел неудачу. Нарастили отрыв от Словакии, которая проиграла, и Швеции с Венгрией, которые еще ожидают свой старт.

Украина продолжает находиться на 21-м месте, а главная задача на осенне-зимнюю часть сезона – не упасть на 23-ю позицию. В этом контексте даже такой медленный темп продвижения, как сейчас, очень помогает.

В рейтинге клубов "Шахтер" повторил показатель "Динамо" (Загреб) по очкам, а по количеству очков, набранных в текущем сезоне, обошел конкурента. Ориентир впереди – "Рейнджерс", ориентир позади – "Динамо" (Загреб) (не дать себя опередить).

В сезонном рейтинге, - коэффициент 2024/25, - Украина благодаря баллу, полученному "Шахтером"(0.2), укрепила свои позиции в начале четвертого десятка стран. Не супер-достижение, но ведь маленькими шагами делаются большие дела. В дальнейшем едва ли не каждая ничья (не говоря о победах) будет позволять прогрессировать.

Через неделю в Лиге Европы стартует "Динамо". Очень важно, чтобы очки стабильно набирали оба украинских представителя.