Таблица коэффициентов. На неделе Украина сохранила позиции

Украина на неделе не взяла очков в Таблицу коэффициентов, но этого не сделали и конкуренты. Все остались при своих.

"Динамо" с крупным счетом проиграло "Лацио", а представители Швеции, - "Эльфсборг" и "Мальме", - не разгромно уступили АЗ и "Рейнджерс" соответственно. В контексте Таблицы коэффициентов стиль и характер поражений значения не имеют – с нулем что мы, что они.

Так же с нулем закончила неделю Венгрия, единственный представитель которой в основной стадии еврокубков проиграл "Андерлехту" 1:2.

Конечно, не произошло при такой ситуации изменений в положении Украины и в сезонном рейтинге.

Уже на следующей неделе Украина будет иметь сразу два матча – впервые этой осенью. Но соперники будут из топ-чемпионатов – "Аталанта" (Италия) и "Хоффенхайм" (Германия).