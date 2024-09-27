  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Таблица коэффициентов. На неделе Украина сохранила позиции
В тренде

Таблица коэффициентов. На неделе Украина сохранила позиции

Рейтинг УЕФА
Обновлено

Мы не набирали очков, но не набирали и конкуренты

Таблица коэффициентов. На неделе Украина сохранила позиции

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина на неделе не взяла очков в Таблицу коэффициентов, но этого не сделали и конкуренты. Все остались при своих.

"Динамо" с крупным счетом проиграло "Лацио", а представители Швеции, - "Эльфсборг" и "Мальме", - не разгромно уступили АЗ и "Рейнджерс" соответственно. В контексте Таблицы коэффициентов стиль и характер поражений значения не имеют – с нулем что мы, что они.

Так же с нулем закончила неделю Венгрия, единственный представитель которой в основной стадии еврокубков проиграл "Андерлехту" 1:2.

Конечно, не произошло при такой ситуации изменений в положении Украины и в сезонном рейтинге.

Уже на следующей неделе Украина будет иметь сразу два матча – впервые этой осенью. Но соперники будут из топ-чемпионатов – "Аталанта" (Италия) и "Хоффенхайм" (Германия).

Таблица коэффициентов. На неделе Украина сохранила позиции - изображение 1

Скриншот - kassiesa.net

По теме
yellow-arrow
Таблица коэффициентов УЕФА. Неделя профита для Украины
yellow-arrow
Малиновский: Два поражения после двух матчей – ощущение не очень хорошее, но будем работать
yellow-arrow
Два дебютанта основной стадии, но минус пять новых Ассоциаций. Всего 14 стран прекратили выступления в еврокубках
Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости