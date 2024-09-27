Таблица коэффициентов. На неделе Украина сохранила позиции
Мы не набирали очков, но не набирали и конкуренты
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украина на неделе не взяла очков в Таблицу коэффициентов, но этого не сделали и конкуренты. Все остались при своих.
"Динамо" с крупным счетом проиграло "Лацио", а представители Швеции, - "Эльфсборг" и "Мальме", - не разгромно уступили АЗ и "Рейнджерс" соответственно. В контексте Таблицы коэффициентов стиль и характер поражений значения не имеют – с нулем что мы, что они.
Так же с нулем закончила неделю Венгрия, единственный представитель которой в основной стадии еврокубков проиграл "Андерлехту" 1:2.
Конечно, не произошло при такой ситуации изменений в положении Украины и в сезонном рейтинге.
Уже на следующей неделе Украина будет иметь сразу два матча – впервые этой осенью. Но соперники будут из топ-чемпионатов – "Аталанта" (Италия) и "Хоффенхайм" (Германия).
Скриншот - kassiesa.net
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