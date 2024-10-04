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Таблица коэффициентов. Швеция – теперь главный преследователь Украины. Угроза идет даже от Кипра

Рейтинг УЕФА

Конкуренты настигают

Таблица коэффициентов. Швеция – теперь главный преследователь Украины. Угроза идет даже от Кипра

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На что можно было надеяться с нулем (два поражения) на еврокубковой неделе? Максимум на то, что конкуренты ничего не наберут и все останется на своих местах. Но одно дело, когда у конкурента – одна команда, а другое – когда три.

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Словакия и Венгрия, имеющие по одной команде в основной части еврокубков, тоже закончили неделю с нулем, так что по отношению к ним Украина сохранила "статус-кво". А вот Хорватия усилиями "Динамо" (Загреб) зацепилась за ничью, на 0.25 балла увеличив отрыв от нашей Ассоциации.

Неизменными остались наши позиции относительно Сербии, которая выбила очередную "баранку" – два поражения на неделе. Но ведь проблема в том, что мы отстаем от сербов на 0.675 балла, и их как-то нужно отыграть. А как, если голов за четыре матча – ноль?

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"Смена вахты" произошла за спиной Украины. Швеция ожидаемо (три команды!) сделала рывок и обошла Венгрию и Словакию. Добытые на неделе 1.25 балла сделали шведов еще более опасным конкурентом. Разница между нами – 1.75 балла, чего не отыграть за одну неделю, но за две – легко.

Ну и втихаря (а, может, и нет) к Украине подобрался Кипр. На неделе островитяне получили столько, сколько и шведы (1.25), приблизившись к Украине почти на два балла (2.025). Три команды в Лиге конференций – это большая сила.

Таблица коэффициентов. Швеция – теперь главный преследователь Украины. Угроза идет даже от Кипра - изображение 2

Дела плохи, но задача остается неизменной – не упасть на 23-е место. Что-что, а для этой не амбициозной миссии потенциал у нас есть, но нужно начать забивать. Следующий тур вряд ли будет урожайным для Украины ("Арсенал" и "Рома"), а вот в ноябре будут игры, в которых точно надо побеждать.

И улучшать положение в сезонном рейтинге, где по состоянию на сейчас Украина 33-я. Из группы конкурентов ниже нас в сезонном коэффициенте – только сербы.

Скриншот - kassiesa.net

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