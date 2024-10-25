Таблица коэффициентов. Провал Швеции и Кипра – большая услуга Украине

Это была еврокубковая неделя, которая ожидалась со страхом. Наши дела и так плохи, а тут вполне реально могла остро встать угроза опуститься на 23-е место. А это, между прочим, - старт чемпиона УПЛ с первого (!) квалификационного раунда.

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Если бы Швеция и Кипр взяли бы максимум на неделе, то сократили бы отставание до 0.25 и 0.525 балла соответственно. И уже на следующей еврокубковой неделе могли бы штурмовать позиции Украины. Но эти два конкурента из шести своих матчей... проиграли все шесть. Огромная услуга Украине.

Два из двух матчей проиграла Сербия, один из одного – Словакия (но здесь все ожидаемо). Поэтому в целом четыре из шести конкурентов Украины на неделе не набрали ни одного очка, как и Украина. На 0.5 балла сократила свое отставание Венгрия, но здесь угроза не острая, потому что у венгров – только одна команда в еврокубках. К тому же, в следующем туре Лиги Европы она будет играть с нашим "Динамо", что дает непосредственную возможность собственноручно притормозить конкурента.

Единственная плохая новость недели (если абстрагироваться от уже привычных неудач украинских команд) – это победа "Динамо" (Загреб). Хорватия оторвалась уже на 2.775 балла. Мы, бесспорно, можем не упасть ниже 21-го места (потенциал для этого есть), но вряд ли сможем подняться выше 20-го (для выхода на эту позицию надо опережать Сербию).

Дальше в теории должно быть легче. "Янг Бойз" и "Ференцварош" – где, как не против таких соперников, добывать очки в турнирную таблицу и Таблицу коэффициентов? Но давайте сначала хотя бы дождемся осенних голов от наших полпредов. Потому что пока – сплошная засуха.