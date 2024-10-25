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Таблица коэффициентов. Провал Швеции и Кипра – большая услуга Украине

Рейтинг УЕФА

Обошлось

Таблица коэффициентов. Провал Швеции и Кипра – большая услуга Украине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это была еврокубковая неделя, которая ожидалась со страхом. Наши дела и так плохи, а тут вполне реально могла остро встать угроза опуститься на 23-е место. А это, между прочим, - старт чемпиона УПЛ с первого (!) квалификационного раунда.

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Если бы Швеция и Кипр взяли бы максимум на неделе, то сократили бы отставание до 0.25 и 0.525 балла соответственно. И уже на следующей еврокубковой неделе могли бы штурмовать позиции Украины. Но эти два конкурента из шести своих матчей... проиграли все шесть. Огромная услуга Украине.

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Два из двух матчей проиграла Сербия, один из одного – Словакия (но здесь все ожидаемо). Поэтому в целом четыре из шести конкурентов Украины на неделе не набрали ни одного очка, как и Украина. На 0.5 балла сократила свое отставание Венгрия, но здесь угроза не острая, потому что у венгров – только одна команда в еврокубках. К тому же, в следующем туре Лиги Европы она будет играть с нашим "Динамо", что дает непосредственную возможность собственноручно притормозить конкурента.

Единственная плохая новость недели (если абстрагироваться от уже привычных неудач украинских команд) – это победа "Динамо" (Загреб). Хорватия оторвалась уже на 2.775 балла. Мы, бесспорно, можем не упасть ниже 21-го места (потенциал для этого есть), но вряд ли сможем подняться выше 20-го (для выхода на эту позицию надо опережать Сербию).

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Дальше в теории должно быть легче. "Янг Бойз" и "Ференцварош" – где, как не против таких соперников, добывать очки в турнирную таблицу и Таблицу коэффициентов? Но давайте сначала хотя бы дождемся осенних голов от наших полпредов. Потому что пока – сплошная засуха.

Скриншоты - kassiesa.net

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