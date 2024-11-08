Таблица коэффициентов. Лучшая в сезоне еврокубковая неделя Украины – и все равно сдача позиций

Несмотря на поражение одной из двух команд со счетом 0:4, текущая неделя – лучшая для Украины в этом еврокубковом сезоне. С фактами не поспоришь: "Шахтер" выиграл, добавив два очка украинской Таблице коэффициентов – ранее на неделе максимум брали одно. Но это нельзя назвать прогрессом. И вполне логично, что относительно конкурентов такой результат не дал нам профита.

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Даже от проваливающихся сербов отставание не сократили, ибо их "Бачка-Топола" набрала те же два балла, что и наш "Шахтер" (делитель – одинаковый). Да, Украина на 0.4 балла оторвалась от Словакии, но ее представитель играл против представителя Хорватии – еще одного нашего конкурента не только в Таблице коэффициентов, но и в рейтинге клубов. Так что потеря очков "Слованом" – это получение очков "Динамо" (Загреб). Здесь в плюс не идет.

Венгрию мы могли на неделе собственноручно лишить очков, но получилось наоборот – она лишила нас. Победа ее "Ференцвароша" над "Динамо" дала стране 0.5 балла, сделав разницу между Ассоциациями в общей Таблице меньше. Приблизились к нам и шведы, взявшие половину из возможного, что в общем количестве больше, чем украинское – 0.75 балла. Собственно, шведы сравнялись с венграми в Таблице и теперь обе страны отстают от Украины на 1.4 балла. Очень близко также Кипр, которому матчи третьего тура Лиги конференций принесли полноценный балл.

Украина сохраняет за собой 21-е место Таблицы коэффициентов, но позиции слабеют. Перспективы "Шахтера" и "Динамо" на еврокубковую весну не очень светлые, а конкуренты, скорее всего, будут представлены в плей-офф. А это значит, что борьба за то, чтобы не упасть на 23-е место, может перейти для нас в разряд заочной или статической – когда мы просто будем молиться на то, чтобы конкуренты не набрали очков, не имея даже теоретической возможности набрать свои.

У "Шахтера" дальше – ПСВ, у "Динамо" – "Виктория" (Плзень). И уже просто страшно что-то прогнозировать.