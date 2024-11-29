Таблица коэффициентов. Кипр и Швеция не опережают, но подкрадываются к Украине. Сербия убегает

Очередная неделя с нулем в Таблице коэффициентов... Самая большая проблема в том, что это уже не впервые этой осенью. Украина проваливается, и в этой ситуации конкурентам нужно лишь брать свое.

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Благо, они с этим не спешат. Кипр или Швеция могли опередить Украину, если бы взяли максимум. Конкуренты подкрались, но не догнали.

Итак, Швеция одержала одну победу из трех возможных. То есть, приблизилась на 0.5 балла. Кипр довольствовался тем же – одна победа из трех (два очка, 0.5 балла). Все эти факторы не опускают Украину в зону старта чемпиона с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (23-е место), но создают дополнительное давление. Угроза все острее и острее.

На неделе оторвалась Сербия. Довольно существенно. Не проиграли обе ее команды. Победа и ничья в сумме дали 0.6 балла, что увеличило общий отрыв в таблице от Украины. Немного приблизилась Венгрия, но это даже хорошо, потому что "Ференцварош" играл с "Мальме" – важнее было, чтобы в этом противостоянии не взяли очков шведы. Хорватия и Словакия на неделе – без изменений относительно Украины. Скорее всего, относительно них наша позиция в графике останется неизменной до конца сезона.

Следующий тур для Украины вырисовывается тяжелее, чем два предыдущих. Опять оба наши представители будут противостоять выходцам из топ-чемпионатов. Шансов на плей-офф все меньше, поэтому нужно просто пробовать (без давления) брать какие-то очки, ведь плачевная ситуация и в сезонном рейтинге. Мы здесь 34-е без особых перспектив подняться выше.

До конца этого календарного года "Динамо" и "Шахтер" сыграют еще по одному матчу. Держим кулаки.