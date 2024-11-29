  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Таблица коэффициентов. Кипр и Швеция не опережают, но подкрадываются к Украине. Сербия убегает
В тренде

Таблица коэффициентов. Кипр и Швеция не опережают, но подкрадываются к Украине. Сербия убегает

Рейтинг УЕФА

Очередная провальная неделя

Таблица коэффициентов. Кипр и Швеция не опережают, но подкрадываются к Украине. Сербия убегает

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередная неделя с нулем в Таблице коэффициентов... Самая большая проблема в том, что это уже не впервые этой осенью. Украина проваливается, и в этой ситуации конкурентам нужно лишь брать свое.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Благо, они с этим не спешат. Кипр или Швеция могли опередить Украину, если бы взяли максимум. Конкуренты подкрались, но не догнали.

Таблица коэффициентов. Кипр и Швеция не опережают, но подкрадываются к Украине. Сербия убегает - изображение 1

Итак, Швеция одержала одну победу из трех возможных. То есть, приблизилась на 0.5 балла. Кипр довольствовался тем же – одна победа из трех (два очка, 0.5 балла). Все эти факторы не опускают Украину в зону старта чемпиона с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (23-е место), но создают дополнительное давление. Угроза все острее и острее.

На неделе оторвалась Сербия. Довольно существенно. Не проиграли обе ее команды. Победа и ничья в сумме дали 0.6 балла, что увеличило общий отрыв в таблице от Украины. Немного приблизилась Венгрия, но это даже хорошо, потому что "Ференцварош" играл с "Мальме" – важнее было, чтобы в этом противостоянии не взяли очков шведы. Хорватия и Словакия на неделе – без изменений относительно Украины. Скорее всего, относительно них наша позиция в графике останется неизменной до конца сезона.

Таблица коэффициентов. Кипр и Швеция не опережают, но подкрадываются к Украине. Сербия убегает - изображение 2

Следующий тур для Украины вырисовывается тяжелее, чем два предыдущих. Опять оба наши представители будут противостоять выходцам из топ-чемпионатов. Шансов на плей-офф все меньше, поэтому нужно просто пробовать (без давления) брать какие-то очки, ведь плачевная ситуация и в сезонном рейтинге. Мы здесь 34-е без особых перспектив подняться выше.

До конца этого календарного года "Динамо" и "Шахтер" сыграют еще по одному матчу. Держим кулаки.

Скриншоты - kassiesa.net

По теме
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Лучшая в сезоне еврокубковая неделя Украины – и все равно сдача позиций
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Провал Швеции и Кипра – большая услуга Украине
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Швеция – теперь главный преследователь Украины. Угроза идет даже от Кипра
Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Rumata (Киев)
29.11.2024 в 02:16
Азербайджан, кризовий Казахстан та Вірменія, яка лише пару років як почала вкладати гроші в футбол набирають більше нас за сезон. Занавіс. Український футбольний менеджмент: підбір гравців, селекція, стилістична ставка більшості клубів на стиль Луческу-Реброва - допотопний спартаківський дир-дир вісьмидесятих років минулого сторріччя, все це відкидає нас від сучасного футболу все далі і далі на дисятиріччя, як допотопну українську аграрну економіку на сотні років від економіки розвинутих країн.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Rumata (Киев)
29.11.2024 в 02:16
Азербайджан, кризовий Казахстан та Вірменія, яка лише пару років як почала вкладати гроші в футбол набирають більше нас за сезон. Занавіс. Український футбольний менеджмент: підбір гравців, селекція, стилістична ставка більшості клубів на стиль Луческу-Реброва - допотопний спартаківський дир-дир вісьмидесятих років минулого сторріччя, все це відкидає нас від сучасного футболу все далі і далі на дисятиріччя, як допотопну українську аграрну економіку на сотні років від економіки розвинутих країн.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости