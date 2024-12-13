  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Украина опустилась на 23-е место Таблицы коэффициентов. Это квалификационное дно Лиги чемпионов
В тренде

Украина опустилась на 23-е место Таблицы коэффициентов. Это квалификационное дно Лиги чемпионов

Рейтинг УЕФА

Придется начинать с низов

Украина опустилась на 23-е место Таблицы коэффициентов. Это квалификационное дно Лиги чемпионов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Очередные поражения "Динамо" и "Шахтера" ознаменовали очередную украинскую неделю с "нулем" в Таблице коэффициентов. Конкуренты тем временем набирали очки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Благодаря удачным результатам Швеция и Кипр опередили Украину, потеснив ее на 23-е место Таблицы коэффициентов. Это – квалификационное дно Лиги чемпионов. Чемпионы Ассоциаций с 23-го места и ниже начинают свой путь с первого (!) квалификационного раунда. Поскольку предварительный раунд, который был во время прошлого еврокубкового цикла, ликвидирован, именно первый квалификационный раунд – это абсолютные низы.

Если "Шахтер" и "Динамо" в четырех матчах, оставшихся у них до конца этапа Лиги, не исправят положение, с первого квалификационного раунда чемпион Украины будет начинать свой путь в Лиге чемпионов 2026/27.

Важный нюанс: существует вариант ребаланса – сдвига сетки. Он зависит от имени победителей последних еврокубковых турниров и раскладов в определенных национальных лигах. Благодаря ребалансу в текущем сезоне, например, 23-е, 24-е и 25-е (а еще – 29-е) места начинали со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Кипр и Швеция не опережают, но подкрадываются к Украине. Сербия убегает
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Лучшая в сезоне еврокубковая неделя Украины – и все равно сдача позиций
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Провал Швеции и Кипра – большая услуга Украине
Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Таблиця коефіцієнтів
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
antares84 (Вінниця)
13.12.2024 в 00:42
То це ж добре - побачимо зірок із Ліхтенштейна і, може, нарешті переможемо
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
antares84 (Вінниця)
13.12.2024 в 00:42
То це ж добре - побачимо зірок із Ліхтенштейна і, може, нарешті переможемо
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
13.12.2024 в 00:20
Якщо шахта не виграє в цьому сезоні упл і не вилетить потім в кваліфікації в групу лє, а ДК там же не вилетить в ЛК - падіння буде продовжуватися
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости