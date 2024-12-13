Украина опустилась на 23-е место Таблицы коэффициентов. Это квалификационное дно Лиги чемпионов

Очередные поражения "Динамо" и "Шахтера" ознаменовали очередную украинскую неделю с "нулем" в Таблице коэффициентов. Конкуренты тем временем набирали очки.

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Благодаря удачным результатам Швеция и Кипр опередили Украину, потеснив ее на 23-е место Таблицы коэффициентов. Это – квалификационное дно Лиги чемпионов. Чемпионы Ассоциаций с 23-го места и ниже начинают свой путь с первого (!) квалификационного раунда. Поскольку предварительный раунд, который был во время прошлого еврокубкового цикла, ликвидирован, именно первый квалификационный раунд – это абсолютные низы.

Если "Шахтер" и "Динамо" в четырех матчах, оставшихся у них до конца этапа Лиги, не исправят положение, с первого квалификационного раунда чемпион Украины будет начинать свой путь в Лиге чемпионов 2026/27.

Важный нюанс: существует вариант ребаланса – сдвига сетки. Он зависит от имени победителей последних еврокубковых турниров и раскладов в определенных национальных лигах. Благодаря ребалансу в текущем сезоне, например, 23-е, 24-е и 25-е (а еще – 29-е) места начинали со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.