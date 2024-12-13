Таблица коэффициентов. Кипр и Швеция опередили Украину и другие неприятности упадка

То, к чему все шло – случилось. Ну, нельзя было долго сдерживать конкурентов, неделю за неделей "штампуя" нули. "Шахтер" и "Динамо" снова синхронно проиграли, киевляне уже лишились даже теоретических шансов на выход в плей-офф, Швеция и Кипр обошли Украину.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Оба наших конкурента даже перевыполнили задачу. Обоим нужно было по две победы (или победу и две ничьи каждой из стран). В итоге шведы одержали две победы и ничью (1.25 балла), киприоты – три победы (1.5 балла). И это мы еще не считаем бонусов, которые уже гарантированы "Юргордену" (Швеция), АПОЭЛу (Кипр) и "Пафосу" (Кипр). У которых еще по одному матчу (как и у кипрской "Омонии") в декабре, и минимум по два – в раунде плей-офф. Одним словом, ситуация тяжелая.

Тяжелая и беспросветная. То есть, Швеция и Кипр имеют больше шансов нарастить отрыв от Украины, чем Украина – нивелировать отставание. Если "Шахтер" не заскочит в топ-24 Лиги чемпионов, то эти шансы наверняка будут равны нулю.

Двадцать третье место – это очень плохо. Из предыдущей новости на сайте: "Это – квалификационное дно Лиги чемпионов. Чемпионы Ассоциации с 23-го места и ниже начинают свой путь с первого (!) квалификационного раунда. Поскольку предварительный раунд, который был во время прошлого еврокубкового цикла, ликвидирован, именно первый квалификационный раунд – это абсолютные низы.

Если "Шахтер" и "Динамо" в четырех матчах, оставшихся у них до конца этапа Лиги, не исправят положение, с первого квалификационного раунда чемпион Украины начнет свой путь в Лиге чемпионов 2026/27.

Важный нюанс: существует вариант ребаланса – сдвига сетки. Он зависит от имени победителей последних еврокубковых турниров и раскладов в определенных национальных лигах. Благодаря ребалансу в текущем сезоне, например, 23-е, 24-е и 25-е (а еще – 29-е) места начинали со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов".

Здесь еще есть угроза потерять 23-ю строчку, ведь Венгрия отстает на 0.9 балла, а "Ференцварош" имеет вполне реальные шансы на плей-офф Лиги Европы. А вот ниже не упадем – Словакия гарантированно закончит свой сезон в январе, Болгария, наверное, также. Румыния – далеко позади.

В сезонном рейтинге, - коэффициент 2024/25, - тоже хорошего мало. Украина – 35-я, без особых перспектив подняться вверх, хотя и без острой угрозы опуститься ниже (да куда еще?!).

В этом году еще состоится один тур Лиги конференций, в которой Украина не представлена. Наша лебединая песня будет уже в январе. Разве что "Шахтер" сотворит чудо...