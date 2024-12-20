Таблица коэффициентов. Кипр и Швеция убегают от Украины

Здесь все просто: Украина не представлена в Лиге конференций, поэтому наблюдала за баталиями со стороны. А наши конкуренты тем временем брали очки. Было понятно еще перед шестым туром, что большинство из представителей стран, конкурирующих с Украиной, пройдут в плей-офф. Но по факту получилось, что прошли все.

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Швеция в лице "Юргордена" добыла прямую путевку в 1/8-ю финала, захватив на неделе кучу очков: два – за победу на футбольном поле, 2.375 – дополнительные бонусные за прогресс на итоговое пятое место, полбалла – за выход в 1/8-ю. Итак, суммарно 4.875, что по конвертации Таблицы коэффициентов равно 1.219.

Кипр вывел в весну все три команды. АПОЭЛ в последнем туре добыл 2.125 балла, "Пафос" – 2.25, "Омония" – 1.375. Суммарно это принесло стране 1.437 балла в Таблицу коэффициентов.

И даже Сербия не закончит для себя сезон после лигового этапа. "Бачка-Топола" заскочила на 24-ю позицию, захватив 0.425 балла в Таблицу коэффициентов. Сербы оторвались от Украины на 1.700 балла в общей Таблице.

Кипр впереди на 2.262 балла, а Швеция – на 1.219. При самом оптимистичном сценарии "Динамо" в этом сезоне может еще получить 0.8 балла. У "Шахтера" окно шире... и пока он имеет шансы на плей-офф Лиги чемпионов, отрыв Швеции и Кипра от Украины не является безвозвратным.

Следующие матчи еврокубков – в середине января.