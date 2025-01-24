Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый

Да, это была очень хорошая неделя для Украины – пожалуй, лучшая в этом еврокубковом сезоне. Ничья и победы пополнили нашу долю в Таблице коэффициентов на 0.6 балла. Проблема в том, что позитив – запоздалый.

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Почти нет шансов развить успех. "Динамо" точно не выйдет в плей-офф, "Шахтер" наверняка таки не выйдет. Поэтому должны радоваться только локальным достижением. Тем, что немного сократили отставание от Кипра (на неделе не был представлен), Сербии (поражение "Црвены Звезды"), Хорватии (поражение "Динамо" Загреб), нарастили отрыв от Венгрии (поражение "Ференцвароша").

Швецию на неделе тоже обогнали по количеству набранных игровых очков (0.6 против 0.5), но надо учитывать, что "Эльфсборг" спрогрессировал с 25-й позиции (перед туром) на 20-ю (после тура) с посягательством на бонусы. Если он удержится в топ-24, то бонусы точно будут, что компенсирует Швеции в том числе и минимальный недобор (по сравнению с Украиной) на этой неделе.

Также отдалились от Словакии, но ее из списка конкурентов в этом сезоне (но не в следующем) можно было вычеркивать еще раньше. Словаков обошла Румыния, которая, вероятно, будет иметь более высокую стартовую позицию, чем у Украины, в начале сезона 2025/26.

В этом сезоне у нас еще есть шанс остаться на 23-м месте (не опуститься ниже), но в следующем придется бороться за попадание в топ-25.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2024/25) Украина поднялась на 32-е место, имея неплохие перспективы залететь в топ-30. Собственно, это и будет задачей на последний тур лигового этапа, который для нас станет последним еврокубковым в целом в этой кампании (скорее всего). "Шахтер" сыграет против "Боруссии", "Динамо" – против РФШ. Громко хлопнуть дверью не помешает.