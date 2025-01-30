  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Официально. Чемпион Украины будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
В тренде

Официально. Чемпион Украины будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Рейтинг УЕФА

Чуда не произошло

Официально. Чемпион Украины будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Украины будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это произойдет в сезоне 2026/27. Украина еще раньше опустилась на 23-е место Таблицы коэффициентов, которое является самым низом квалификации Лиги чемпионов, но до сих пор сохраняла теоретические шансы исправить положение. После вылета "Шахтера" из еврокубков этих шансов не осталось.

На пути к основному раунду Лиги чемпионов лучшей команде Украины придется пройти четырех (!) соперников. Чтобы гарантировать себе основной этап любого из еврокубков, чемпиону УПЛ придется пройти минимум двух соперников.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Второе и третье места УПЛ (или третье и четвертое) будут стартовать со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

***

23-е место, которое сейчас занимает Украина, дает шансы на ребаланс (сдвиг) сетки, благодаря которому можно улучшить свои стартовые позиции (предсказать это заранее невозможно).

Падение на 24-е или 25-е места, угроза чего существует для Украины из-за давления в Таблице коэффициентов со стороны Венгрии и Румынии, снизит шансы на ребаланс.

По теме
yellow-arrow
Следующий сезон Украина начнет максимум на 26-м месте ТК. До очередного ухудшения стартовой заявки - четыре позиции вниз
yellow-arrow
Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Кипр и Швеция убегают от Украины
Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости