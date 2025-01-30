Официально. Чемпион Украины будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Чемпион Украины будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это произойдет в сезоне 2026/27. Украина еще раньше опустилась на 23-е место Таблицы коэффициентов, которое является самым низом квалификации Лиги чемпионов, но до сих пор сохраняла теоретические шансы исправить положение. После вылета "Шахтера" из еврокубков этих шансов не осталось.

На пути к основному раунду Лиги чемпионов лучшей команде Украины придется пройти четырех (!) соперников. Чтобы гарантировать себе основной этап любого из еврокубков, чемпиону УПЛ придется пройти минимум двух соперников.

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Победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Второе и третье места УПЛ (или третье и четвертое) будут стартовать со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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23-е место, которое сейчас занимает Украина, дает шансы на ребаланс (сдвиг) сетки, благодаря которому можно улучшить свои стартовые позиции (предсказать это заранее невозможно).

Падение на 24-е или 25-е места, угроза чего существует для Украины из-за давления в Таблице коэффициентов со стороны Венгрии и Румынии, снизит шансы на ребаланс.