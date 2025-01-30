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Следующий сезон Украина начнет максимум на 26-м месте ТК. До очередного ухудшения стартовой заявки - четыре позиции вниз

Рейтинг УЕФА

Дела все хуже и хуже

Следующий сезон Украина начнет максимум на 26-м месте ТК. До очередного ухудшения стартовой заявки - четыре позиции вниз

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина уже опустилась в зону старта чемпиона УПЛ с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Следующая ступенька, которая ухудшит стартовую заявку – 30-е место. Падение туда отправит третью (или четвертую) команду УПЛ на старт с первого квалификационного раунда Лиги конференций (сейчас есть право стартовать со второго).

В следующем сезоне (2025/26) борьба будет не только за прогресс, но и за то, чтобы не упасть ниже 29-го места Таблицы коэффициентов. Сейчас максимальная позиция, которая светит Украине на старте следующего сезона (но важна именно финишная позиция) – 26-е место. Чтобы избежать очередного ухудшения, нужно избежать регресса на четыре позиции или больше.

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Еще в этом сезоне стартовую позицию Украины 2025/26 могут ухудшить Азербайджан и Словения. То есть, в лучшем случае мы начнем еврокубки 2025/26 26-ми, в худшем – 28-ми.

Нашими реальными конкурентами будут Словакия, Сербия, Венгрия, Румыния (вверху), Азербайджан, Словения, Болгария (внизу).

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