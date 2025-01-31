Таблица коэффициентов УЕФА. Украина закончила сезон, но хуже все равно может быть
Дальше – лишь движение конкурентов
Getty Images/Global Images Ukraine
Громко будет звучать, если охарактеризовать победу "Динамо" над РФШ жирной точкой этого сезона... Это просто последний штрих, который, на самом деле, мог быть другой тональности – вряд ли особо удивила бы ничья или даже поражение киевлян. Но есть победа и 0.4 балла в Таблицу коэффициентов, что хоть немного улучшило настроение тем, кто интересуется коэффициентами.
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Хотя в борьбе с конкурентами эта лепта погоды не сделала. Сербия на неделе набрала аналогичный показатель (победа "Црвены Звезды"). Хорватия набрала больше благодаря меньшему делителю. Швеция тоже не осталась ни с чем благодаря ничьей "Мальме".
Этим результатом, правда, Украина немного усложнила жизнь Румынии и Венгрии (первая на неделе не набрала ничего, вторая – набрала больше, чем Украина), которые будут пытаться опередить уже стоячую нашу страну. Также мы не позволили Азербайджану опередить себя в начале сезона 2025/26, а также немного сократили в стартовом протоколе следующего сезона отставание от Словакии.
Итак, 3.600 балла – это четвертый худший сезонный результат в истории выступлений Украины в еврокубках. Хуже было в сезонах 1996/97 (1.500), 1994/95 (2.500) и 1995/96 (3.333). Весь наш коэффициент добыли две команды: "Шахтер" – 2.200, и "Динамо" – 1.400. Три представителя финишировали с нулем.
Мы опустились в зону старта чемпиона с 1-го квалификационного раунда ЛЧ. Если потеряем еще и 23-ю позицию (Венгрия и Румыния – в игре), ухудшим свои шансы на дивиденды благодаря ребалансу. На старте следующего сезона в лучшем случае будем 26-ми, в худшем – можем еще опуститься на 1-2 места.
В сезонном рейтинге, - коэффициент 2024/25, - Украине немного не хватило для финиша в топ-30 - 31-я позиция. Далее будем наблюдать за тем, как будут выступать наши конкуренты и присматриваться к задачам и целям следующего сезона.
В нем стартуем четырьмя командами. Трудно сказать, достигли ли уже дна, но в любом случае нужно попробовать отталкиваться и двигаться вверх. Потому что до очередного ухудшения заявки (30-е место) не так уж и далеко...
Скриншоты - kassiesa.net
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