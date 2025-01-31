Таблица коэффициентов УЕФА. Украина закончила сезон, но хуже все равно может быть

Громко будет звучать, если охарактеризовать победу "Динамо" над РФШ жирной точкой этого сезона... Это просто последний штрих, который, на самом деле, мог быть другой тональности – вряд ли особо удивила бы ничья или даже поражение киевлян. Но есть победа и 0.4 балла в Таблицу коэффициентов, что хоть немного улучшило настроение тем, кто интересуется коэффициентами.

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Хотя в борьбе с конкурентами эта лепта погоды не сделала. Сербия на неделе набрала аналогичный показатель (победа "Црвены Звезды"). Хорватия набрала больше благодаря меньшему делителю. Швеция тоже не осталась ни с чем благодаря ничьей "Мальме".

Этим результатом, правда, Украина немного усложнила жизнь Румынии и Венгрии (первая на неделе не набрала ничего, вторая – набрала больше, чем Украина), которые будут пытаться опередить уже стоячую нашу страну. Также мы не позволили Азербайджану опередить себя в начале сезона 2025/26, а также немного сократили в стартовом протоколе следующего сезона отставание от Словакии.

Итак, 3.600 балла – это четвертый худший сезонный результат в истории выступлений Украины в еврокубках. Хуже было в сезонах 1996/97 (1.500), 1994/95 (2.500) и 1995/96 (3.333). Весь наш коэффициент добыли две команды: "Шахтер" – 2.200, и "Динамо" – 1.400. Три представителя финишировали с нулем.

Мы опустились в зону старта чемпиона с 1-го квалификационного раунда ЛЧ. Если потеряем еще и 23-ю позицию (Венгрия и Румыния – в игре), ухудшим свои шансы на дивиденды благодаря ребалансу. На старте следующего сезона в лучшем случае будем 26-ми, в худшем – можем еще опуститься на 1-2 места.

В сезонном рейтинге, - коэффициент 2024/25, - Украине немного не хватило для финиша в топ-30 - 31-я позиция. Далее будем наблюдать за тем, как будут выступать наши конкуренты и присматриваться к задачам и целям следующего сезона.

В нем стартуем четырьмя командами. Трудно сказать, достигли ли уже дна, но в любом случае нужно попробовать отталкиваться и двигаться вверх. Потому что до очередного ухудшения заявки (30-е место) не так уж и далеко...