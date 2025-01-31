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Уровень 90-х. Украина набрала четвертый самый низкий сезонный коэффициент в истории выступлений в еврокубках

Рейтинг УЕФА

Меньший показатель мы набирали почти тридцать лет назад

Уровень 90-х. Украина набрала четвертый самый низкий сезонный коэффициент в истории выступлений в еврокубках

Дніпропетровська ОДА

Новина українською

Украина закончили еврокубковый сезон 2024/25 с показателем 3.600 балла в Таблице коэффициентов. Пять команд в общей сложности набрали 18 очков, из которых шесть – бонусных (18/5 = 3.600).

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  1. "Шахтер" – 11 очков, 2.2 балла в Таблицу коэффициентов;
  2. "Динамо" – 7 очков, 1.4 балла в Таблицу коэффициентов;
  3. "Полесье", "Кривбасс", "Днепр-1" – ноль.

3.600 – это четвертый самый низкий сезонный коэффициент в истории выступлений Украины в еврокубках (времена Независимости). Меньше было только в девяностых:

  • 1996/97 – 1.500;
  • 1994/95 – 2.500;
  • 1995/96 – 3.333 балла.

Следующий сезон (2025/26) Украина проведет с четырьмя командами в еврокубках и делителем "4".

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Таблица коэффициентов
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Источник:
Таблиця коефіцієнтів
Опубликовал: Игорь Семйон
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