Уровень 90-х. Украина набрала четвертый самый низкий сезонный коэффициент в истории выступлений в еврокубках

Украина закончили еврокубковый сезон 2024/25 с показателем 3.600 балла в Таблице коэффициентов. Пять команд в общей сложности набрали 18 очков, из которых шесть – бонусных (18/5 = 3.600).

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"Шахтер" – 11 очков, 2.2 балла в Таблицу коэффициентов; "Динамо" – 7 очков, 1.4 балла в Таблицу коэффициентов; "Полесье", "Кривбасс", "Днепр-1" – ноль.

3.600 – это четвертый самый низкий сезонный коэффициент в истории выступлений Украины в еврокубках (времена Независимости). Меньше было только в девяностых:

1996/97 – 1.500;

1994/95 – 2.500;

1995/96 – 3.333 балла.

Следующий сезон (2025/26) Украина проведет с четырьмя командами в еврокубках и делителем "4".