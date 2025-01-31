Украина и еще более десяти стран закончили для себя евросезон после лигового этапа еврокубков

Состоялись все матчи лигового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В целом, позади осталась вся квалификационная кампания этого сезона, а также основной этап. Далее – матчи плей-офф.

Состоялись пять этапов, после каждого из которых команды вылетали из еврокубков безвозвратно.

После первого квалификационного раунда ни одна из стран не прекратила свое участие в международных турнирах.

После второго квалификационного раунда вылетели шесть стран – Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта.

После третьего квалификационного раунда к этим шести неудачникам добавились еще три – Эстония, Грузия и Черногория.

Раунд плей-офф (четвертый квалификационный раунд) стал последней остановкой еще для пяти Ассоциаций – Гибралтара, Андорры, Литвы, Фарерских островов, Косова.

После основного этапа Лиги конференций (шесть туров) свое выступление в еврокубках прекратили еще семь стран: Молдова, Северная Ирландия, беларусь, Уэльс, Армения, Финляндия, Казахстан. А после лигового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы (по восемь туров) добавилось еще семь стран-неудачников, среди которых и Украина: Латвия, Азербайджан, Болгария, Словакия, Украина, Хорватия, Израиль.

Итак, 28 стран всего закончили для себя евросезон на этом этапе:

Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта, Эстония, Грузия, Черногория, Гибралтар, Андорра, Литва, Фарерские острова, Косово, Молдова, Северная Ирландия, беларусь, Уэльс, Армения, Финляндия, Казахстан, Латвия, Азербайджан, Болгария, Словакия, Украина, Хорватия, Израиль.

Самый высокий среди тех в Таблице коэффициентов, кто уже не активен – Израиль (18-е место). Самая высокая из тех, кто потерял хотя бы одного участника – Италия (второе место в Таблице коэффициентов). Самая низкая среди тех, кто сохраняет всех участников – Бельгия (8-е место в Таблице коэффициентов). Самая низкая среди тех, кто еще в игре – Босния и Герцеговина (37-е место в Таблице коэффициентов).

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Следующий этап, после которого команды будут вылетать из еврокубков безвозвратно – это стыковой раунд Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Он состоится в феврале.