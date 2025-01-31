"Вымученная. Не принесла наслаждения". Бывший нападающий Динамо раскритиковал победу над РФШ

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Хлус специально для UA-Футбол оценил игру киевлян в матче 8-го тура Лиги Европы против рижской РФШ, закончившийся победой украинской команды 1:0.

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- Наконец-то "Динамо" только в последнем туре одержало победу. Есть результат, но нет игры. А какое впечатление у вас от этого поединка?

- Я бы назвал это вымученной победой, которая не принесла наслаждения. Как сказал после мачта Шовковский: "Мы заслужили эту победу". Но здесь можно поставить под сомнение эти слова. Это была ничейная игра. "Динамо" за 90 минут ничего серьезного не создало. Победный гол забили при удачном стечении обстоятельств, после отскока от ноги защитника. В тоже время РФШ имело два момента забить, в первом и во втором таймах. Да, можно находить много причин, почему такая трудная победа: это и тяжелое поле, и усталость от переездов, не играло много основных игроков...перечислять можно долго. Но будем откровенны – игры у "Динамо" нет. Чтобы показывать качественный футбол, команда должна состоять из классных игроков, тогда и будет класс команды. К сожалению, сейчас этого ничего мы не увидели, а также не увидели ни одного футболиста на поле, который соответствовал бы уровню "Динамо". Исключение только Ярмоленко. С такими игроками у команды нет будущего. Да, для чемпионата Украины как-то сойдет, но в еврокубках рассчитывать на что-то серьезное будет трудно. В этом матче увидели средненькую команду.

- Да, можно согласиться, что такие команды как РФШ нужно побеждать легко и убедительно, а не мучиться на поле…

С такими командами, должны за игру создать шесть-семь моментов, из них забить три-четыре мяча, чтобы видеть класс и не ставить под сомнение случайность победы. Но с такой игрой, оно так и есть. Нет надежности и прочности игры у «Динамо». Если игроки радуются такой победе, то у любителей футбола остался неприятный осадок. Если бы команды поменялись формой, то трудно было бы отличить где «Динамо», а где РФШ. Хотелось сказать чтото положительное, но увы! Давайте хоть порадуемся, что команда заняла 34-е место среди 36 клубов.