Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сдержала Венгрию и Словению, но подпустила Румынию

На тех этажах Таблицы коэффициентов, на которых находится статичная сейчас Украина, движений немного. Но они есть, поэтому их отмечаем.

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По итогам прошедшей еврокубковой недели, нужно отметить три события:

1. Украина сдержала Венгрию – конкурент остался за спиной, отстав в итоге на 0.4 балла;

2. Украина сдержала Словению по итогу сезона 2024/25, но еще может проиграть позицию этой стране на старте кампании 2025/26; то, проиграет ли, будет зависеть от того, сколько очков в этом сезоне еще наберет "Целье" (в 1/16-й финала Лиги конференций сыграет с "Юргорденом" или "Лугано");

3. Украина на опасное расстояние подпустила к себе Румынию; уже по итогу 1/8-й финала румыны могут опередить нашу Ассоциацию – это случится, если FCSB возьмет максимум очков в противостоянии с "Лионом" или "Айнтрахтом".

Итак, в этом сезоне мы финишируем на 23-м или 24-м месте; следующий сезон начнём 26-ми или 27-ми (есть вероятность, что 28-ми, если РФ начислят очки).