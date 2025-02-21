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Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сдержала Венгрию и Словению, но подпустила Румынию

Рейтинг УЕФА

Немного движений

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сдержала Венгрию и Словению, но подпустила Румынию

Фото: shakhtar.com

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На тех этажах Таблицы коэффициентов, на которых находится статичная сейчас Украина, движений немного. Но они есть, поэтому их отмечаем.

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По итогам прошедшей еврокубковой недели, нужно отметить три события:

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сдержала Венгрию и Словению, но подпустила Румынию - изображение 1

1. Украина сдержала Венгрию – конкурент остался за спиной, отстав в итоге на 0.4 балла;

2. Украина сдержала Словению по итогу сезона 2024/25, но еще может проиграть позицию этой стране на старте кампании 2025/26; то, проиграет ли, будет зависеть от того, сколько очков в этом сезоне еще наберет "Целье" (в 1/16-й финала Лиги конференций сыграет с "Юргорденом" или "Лугано");

3. Украина на опасное расстояние подпустила к себе Румынию; уже по итогу 1/8-й финала румыны могут опередить нашу Ассоциацию – это случится, если FCSB возьмет максимум очков в противостоянии с "Лионом" или "Айнтрахтом".

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сдержала Венгрию и Словению, но подпустила Румынию - изображение 2

Итак, в этом сезоне мы финишируем на 23-м или 24-м месте; следующий сезон начнём 26-ми или 27-ми (есть вероятность, что 28-ми, если РФ начислят очки).

Скриншоты - kassiesa.net

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