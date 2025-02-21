Две из них – конкуренты Украины в ТК. Еще четыре страны закончили для себя евросезон
География активных Ассоциаций сокращается
фото з відкритих джерел
Состоялись все матчи стыкового раунда (1/16-й финала) Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В целом, позади остались вся квалификационная кампания этого сезона, а также основной этап и первый раунд плей-офф.
Состоялись шесть этапов, после каждого из которых команды вылетали из еврокубков безвозвратно.
После первого квалификационного раунда ни одна из стран не прекратила свое участие в международных турнирах.
После второго квалификационного раунда вылетели шесть стран – Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта.
После третьего квалификационного раунда к этим шести неудачникам добавились еще три – Эстония, Грузия и Черногория.
Раунд плей-офф (четвертый квалификационный раунд) стал последней остановкой еще для пяти Ассоциаций – Гибралтара, Андорры, Литвы, Фарерских островов, Косова.
После основного этапа Лиги конференций (шесть туров) свое выступление в еврокубках прекратили еще семь стран: Молдова, Северная Ирландия, беларусь, Уэльс, Армения, Финляндия, Казахстан. А после лигового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы (по восемь туров) добавилось еще семь стран-неудачников, среди которых и Украина: Латвия, Азербайджан, Болгария, Словакия, Украина, Хорватия, Израиль.
И вот миновал стыковой раунд (1/16-я финала) Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, который стал последним еще для четырех Ассоциаций: Венгрии, Сербии, Ирландии, Исландии.
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Итак, 32-е страны всего закончили для себя евросезон на этом этапе:
Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта, Эстония, Грузия, Черногория, Гибралтар, Андорра, Литва, Фарерские острова, Косово, Молдова, Северная Ирландия, беларусь, Уэльс, Армения, Финляндия, Казахстан, Латвия, Азербайджан, Болгария, Словакия, Украина, Хорватия, Израиль, Сербия, Венгрия, Исландия, Ирландия.
Самый высокий среди тех в Таблице коэффициентов, кто уже не активен – Израиль (18-е место). Самая низкая среди тех, кто еще в игре – Босния и Герцеговина (34-е место в Таблице коэффициентов). Ни одна из стран не сохранила до стадии 1/8-й финала максимальное представительство. Меньше всего потерь – у Англии и Испании (по одной команде).
- Англия, Испания – по шесть команд;
- Италия, Германия, Нидерланды – по четыре команды;
- Франция – три команды;
- Португалия, Бельгия, Греция, Норвегия, Польша – по две команды;
- Чехия, Турция, Австрия, Шотландия, Дания, Швейцария, Кипр, Швеция, Румыния, Словения, Босния и Герцеговина – по одной команде.
Следующий этап, после которого команды будут вылетать из еврокубков безвозвратно – это 1/8-я финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Она состоится в марте.
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