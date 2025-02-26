Круторогов: Победитель Кубка начнет еврокампанию с первого раунда квалификации ЛЕ

Комментатор Кирилл Круторогов рассказал о еврокубковых перспективах второй и третьей команды УПЛ в следующем сезоне.

“Вторая и третья команды УПЛ попадают во второй квалификационный раунд Лиги конференций и чтобы пробиться в Этап лиги должны преодолеть трех соперников. Попасть в Лигу Европы можно по двум путям: плохим и, скажем так, успешным.

Плохой – это если чемпион не сможет преодолеть свой стартовый раунд квалификации ЛЧ, тогда будет идти по непростой дороге ЛЕ”.