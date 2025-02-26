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Круторогов: Победитель Кубка начнет еврокампанию с первого раунда квалификации ЛЕ

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Круторогов: Победитель Кубка начнет еврокампанию с первого раунда квалификации ЛЕ

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Комментатор Кирилл Круторогов рассказал о еврокубковых перспективах второй и третьей команды УПЛ в следующем сезоне.

“Вторая и третья команды УПЛ попадают во второй квалификационный раунд Лиги конференций и чтобы пробиться в Этап лиги должны преодолеть трех соперников. Попасть в Лигу Европы можно по двум путям: плохим и, скажем так, успешным.

Плохой – это если чемпион не сможет преодолеть свой стартовый раунд квалификации ЛЧ, тогда будет идти по непростой дороге ЛЕ”.

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“С недавнего времени от Украины получает путевку в Лигу Европы победитель Кубка страны. Если так, то серебряному призеру теперь очень важно получить Кубок, чтобы играть не в Лиге конференций, а именно в ЛЕ.

Правда, в таком случае он начнет еврокампанию с первого раунда квалификации и должен пройти четырех соперников. В случае поражения на любом этапе есть возможность попасть в Лигу конференций”, – напомнил комментатор.

Из УПЛ путевки в еврокубки получит только топ-3.

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Кирилл Круторогов
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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