Круторогов: Победитель Кубка начнет еврокампанию с первого раунда квалификации ЛЕ
Придется формировать рейтинг с чистого листа
Комментатор Кирилл Круторогов рассказал о еврокубковых перспективах второй и третьей команды УПЛ в следующем сезоне.
“Вторая и третья команды УПЛ попадают во второй квалификационный раунд Лиги конференций и чтобы пробиться в Этап лиги должны преодолеть трех соперников. Попасть в Лигу Европы можно по двум путям: плохим и, скажем так, успешным.
Плохой – это если чемпион не сможет преодолеть свой стартовый раунд квалификации ЛЧ, тогда будет идти по непростой дороге ЛЕ”.
“С недавнего времени от Украины получает путевку в Лигу Европы победитель Кубка страны. Если так, то серебряному призеру теперь очень важно получить Кубок, чтобы играть не в Лиге конференций, а именно в ЛЕ.
Правда, в таком случае он начнет еврокампанию с первого раунда квалификации и должен пройти четырех соперников. В случае поражения на любом этапе есть возможность попасть в Лигу конференций”, – напомнил комментатор.
Из УПЛ путевки в еврокубки получит только топ-3.
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