Словения обошла Украину на старте сезона 2025/26. Наша Ассоциация еще на одну ступеньку опустилась в ТК

Словения не обойдет Украину в итоговой Таблице коэффициентов 2024/25, но будет стартовать с более высокой позиции в сезоне 2025/26.

Благодаря победе, одержанной "Целье" в первом матче 1/8-й финала Лиги конференций против "Лугано", Словения обошла Украину в стартовом протоколе 2025/26. Разница между странами сейчас составляет 0.118 балла. Каждый следующий не проигрышный результат "Целье" в этом сезоне будет увеличивать показатель отрыва Словении от Украины.

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В начале следующей еврокампании Украина будет 28-й. Для того, чтобы добиться улучшения стартовой позиции на сезон 2027/28 (будет определяться в сезоне 2025/26), Украине нужно спрогрессировать минимум на 22-ю позицию. Для того, чтобы не ухудшить свою стартовую позицию, нужно не допустить падения на 30-ю позицию в сезоне 2025/26.

Из-за спины конкурентами будут Азербайджан с отставанием в 0.475 балла и Болгария с отставанием в 1.725 балла.