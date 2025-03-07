Таблица коэффициентов УЕФА. Румыния не опередит Украину по итогам 1/8-й, Словения будет выше на старте следующего сезона

В контексте Таблицы коэффициентов по итогам сезона 2024/25 должны были выясниться еще два момента относительно Украины:

финишная позиция в сезоне 2024/25; стартовая позиция в сезоне 2025/26.

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Второй пункт уже определился. Определился по негативному для нас сценарию. Если бы "Целье" вылетел от "Лугано" без единого набранного очка, Украина была бы 27-й на старте следующей еврокампании. Но словенцы одержали победу и гарантировали себе более высокую относительно Украины позицию на старте сезона 2025/26 (27-я против 28-ой). По сути, дальше выступление "Целье" интересно для нас лишь тем, каким будет отрыв Словении от Украины в начале следующего сезона. Сейчас он составляет 0.118 балла. Каждый не проигрышный результат "Целье" будет увеличивать этот показатель.

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А вот первый пункт (финишная позиция Украины в сезоне 2024/25) еще остается открытым и может сложиться для нас не самым худшим образом (на данном этапе сезона). Дело в том, что представитель Румынии FCSB проиграл первый матч 1/8-й финала Лиги Европы (1:3 "Лиону"), что делает невозможным опережение Румынией Украины по итогу именно этой стадии турнира. Если FCSB не пройдет дальше, то Румыния так и останется за спиной Украины.

Ответные матчи 1/8-й финала трех еврокубковых турниров состоятся через неделю и нас больше всего будет интересовать именно Румыния. А в целом фокус все больше и больше смещается на внутренние турниры, где определяются участники еврокубков на следующий сезон.