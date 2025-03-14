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Определилась окончательная позиция Украины в Таблице коэффициентов 2024/25

Рейтинг УЕФА

Без неожиданностей

Определилась окончательная позиция Украины в Таблице коэффициентов 2024/25

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Румыния была единственной страной, которая еще могла потеснить Украину ниже. Однако FCSB вылетел от "Лиона", не получив очков в 1/8-й финала, тем самым прекратив активное участие Румынии в этом сезоне.

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Как итог – определилась и финальная позиция Украины в сезоне 2024/25: 23-е место. По этой позиции будет определяться представительство Украины на сезон 2026/27 (четыре команды в еврокубках: одна – в Лиге чемпионов, одна – в Лиге Европы, две – в Лиге конференций).

Примечательно, что сезон 2025/26 Украина начнет на 28-м месте в Таблице коэффициентов.

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Таблица коэффициентов
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Источник:
Таблиця коефіцієнтів
Опубликовал: UA-Футбол
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