Таблица коэффициентов УЕФА. Словения еще может уйти в отрыв

На неделе активные конкуренты Украины игровых очков не набирали. Но Словения получила бонус благодаря выходу своего представителя в четвертьфинал Лиги конференций. Кроме бонуса, у страны есть еще как минимум два матча, где можно добыть очки. Все это дает Словении возможность нарастить отрыв от Украины на старте следующей еврокампании.

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В начале недели отрыв Словении от Украины в стартовом листе 2025/26 составлял 0.118 балла. Добавляем сюда одно бонусное очко за выход "Целье" в четвертьфинал (1/4 = 0.25) и имеем отрыв в 0.368 балла. Это несущественное преимущество, но у "Целье" еще есть как минимум два матча (против "Фиорентины"), в которых можно получить профит. Каждый не проигрышный результат "Целье" в игровое время – это кирпичик в фундамент преимущества Словении над Украиной в следующем сезоне.

Румыния также будет стартовать выше Украины, но важно, что текущий сезон этот наш конкурент закончил за нашей спиной. Это позволяет зафиксировать окончательную позицию Украины по итогам еврокубков 2024/25 – 23-е место.

Мы опустились в зону старта чемпиона УПЛ с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это будет с сезона 2026/27. Победитель Кубка (или вторая команда УПЛ) будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги Европы, вторая/третья команды (или третья/четвертая) будут начинать со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В сезоне же следующем (2025/26) важно не упасть на тридцатое место. Такие теперь реалии – лишь бы не хуже...