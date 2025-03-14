Несколько представителей топ-10. Еще одиннадцать стран закончили для себя евросезон

Состоялись все матчи 1/8-й финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В общем, позади остались вся квалификационная кампания этого сезона, а также основной этап и первые два раунда плей-офф.

Состоялись семь этапов, после каждого из которых команды вылетали из еврокубков безвозвратно.

После первого квалификационного раунда ни одна из стран не прекратила свое участие в международных турнирах.

После второго квалификационного раунда вылетели шесть стран – Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта.

После третьего квалификационного раунда к этим шести неудачникам добавились еще три – Эстония, Грузия и Черногория.

Раунд плей-офф (четвертый квалификационный раунд) стал последней остановкой еще для пяти Ассоциаций – Гибралтара, Андорры, Литвы, Фарерских островов, Косова.

После основного этапа Лиги конференций (шесть туров) свое выступление в еврокубках прекратили еще семь стран: Молдова, Северная Ирландия, Беларусь, Уэльс, Армения, Финляндия, Казахстан. А после лигового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы (по восемь туров) добавилось еще семь стран-неудачников, среди которых и Украина: Латвия, Азербайджан, Болгария, Словакия, Украина, Хорватия, Израиль.

Стыковой раунд (1/16-я финала) Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций стал последним этапом еще для четырех Ассоциаций: Венгрии, Сербии, Ирландии, Исландии.

И вот позади 1/8-я финала всех трех евротурниров, преодолеть которую не смогли сразу одиннадцать стран: Бельгия, Чехия, Кипр, Босния и Герцеговина, Швейцария, Румыния, Португалия, Дания, Нидерланды, Греция, Турция.

Итак, 43-ри страны всего закончили для себя евросезон на этом этапе:

Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта, Эстония, Грузия, Черногория, Гибралтар, Андорра, Литва, Фарерские острова, Косово, Молдова, Северная Ирландия, Беларусь, Уэльс, Армения, Финляндия, Казахстан, Латвия, Азербайджан, Болгария, Словакия, Украина, Хорватия, Израиль, Сербия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Бельгия, Чехия, Кипр, Босния и Герцеговина, Швейцария, Румыния, Португалия, Дания, Нидерланды, Греция, Турция.

Самые высокие среди тех в Таблице коэффициентов, кто уже не активен – Нидерланды (6-е место). Самая низкая среди тех, кто еще в игре – Словения (28-е место в Таблице коэффициентов). Ни одна из стран не сохранила до стадии 1/4-й финала максимальное представительство. Меньше всего потерь – у Англии и Польши (по две команды).

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Осталось:

Англия – пять команд;

– пять команд; Испания – четыре команды;

– четыре команды; Италия, Германия – по три команды;

– по три команды; Франция, Польша – по две команды;

– по две команды; Норвегия, Австрия, Шотландия, Швеция, Словения – по одной команде;

Следующий этап, после которого команды будут вылетать из еврокубков безвозвратно – это 1/4-я финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Она состоится в апреле.