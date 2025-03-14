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Впервые в истории. Польша спрогрессировала до уровня двух команд в Лиге чемпионов

Рейтинг УЕФА

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Впервые в истории. Польша спрогрессировала до уровня двух команд в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По итогам последней еврокубковой недели Польша вышла на 15-е место в Таблице коэффициентов УЕФА, которое дает им право заявить две команды на сезон 2026/27 в Лиге чемпионов. Всего в еврокубках смогут сыграть пять команд из чемпионата Польши.

Теперь чемпион Польши будет стартовать со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пути Чемпионов, вице-чемпион — со второго квалификационного раунда пути Представителей лиг.

Отметим, что 15-е место, которое является гарантированным для Польши как минимальный итог этого сезона, — самая высокая финишная позиция Польши в Таблице коэффициентов с 1980-го года включительно.

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В основном раунде Лиги чемпионов Польша была представлена всего трижды: в сезонах 1995/96, 1996/97 и 2016/2017.

Наивысшим достижением в этом турнире для поляков является четвертьфинал в сезоне 1995/96, которого достигла варшавская "Легия". Наивысшим достижение в Кубке европейских чемпионов, предшественнике Лиги чемпионов, польские команды дважды достигали полуфиналов ("Легия" в сезоне 1969/70 и "Видзев" в сезоне 1982/83).

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По итогам текущего сезона, в котором Польша на уровне с Англией имеет лишь две потери среди команд-представителей Ассоциации, что является самым низким показателем, страна теоретически может претендовать даже на 12-е место в Таблице коэффициентов.

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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