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Таблица коэффициентов. Дела Украины на неделе не ухудшились, хотя могли

Рейтинг УЕФА
Обновлено

Все зависело от результата представителя Словении

Таблица коэффициентов. Дела Украины на неделе не ухудшились, хотя могли

Дніпропетровська ОДА

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой еврокубковой неделе нас в контексте Таблицы коэффициентов интересовал матч с участием "Целье". Представитель Словении проиграл (1:2) дома "Фиорентине", поэтому эта страна не увеличила отрыв от Украины на старте сезона 2025/26. Этот отрыв по-прежнему составляет 0.243 балла.

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В рейтинге клубов "Буде-Глимт" добыл два балла и еще на шаг приблизился к "Шахтеру". Уже через неделю, если норвежцы выиграют на поле "Лацио", разрыв может сократиться до одного балла. Впрочем, через неделю эта тема (теоретические шансы Украины на прямую путевку в Лигу чемпионов 2025/26), которая и так не кипит, а лишь тлеет, может погаснуть окончательно – это если "Олимпиакос" на выходных оформит чемпионство. Так что увы…

Таблица коэффициентов. Дела Украины на неделе не ухудшились, хотя могли - изображение 1

Надо отметить победы в первых матчах 1/4-й финала Лиги конференций и других фаворитов (кроме "Фиорентины"): "Челси" (3:0 над "Легией" в гостях) и "Бетиса" (2:0 над "Ягеллонией" дома). Пока что все идет по плану, который может вывести "Шахтер" в основной этап Лиги Европы 2025/26 без квалификации.

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Таблица коэффициентов УЕФА. Словения еще может уйти в отрыв
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