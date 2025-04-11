Таблица коэффициентов. Дела Украины на неделе не ухудшились, хотя могли

На этой еврокубковой неделе нас в контексте Таблицы коэффициентов интересовал матч с участием "Целье". Представитель Словении проиграл (1:2) дома "Фиорентине", поэтому эта страна не увеличила отрыв от Украины на старте сезона 2025/26. Этот отрыв по-прежнему составляет 0.243 балла.

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В рейтинге клубов "Буде-Глимт" добыл два балла и еще на шаг приблизился к "Шахтеру". Уже через неделю, если норвежцы выиграют на поле "Лацио", разрыв может сократиться до одного балла. Впрочем, через неделю эта тема (теоретические шансы Украины на прямую путевку в Лигу чемпионов 2025/26), которая и так не кипит, а лишь тлеет, может погаснуть окончательно – это если "Олимпиакос" на выходных оформит чемпионство. Так что увы…

Надо отметить победы в первых матчах 1/4-й финала Лиги конференций и других фаворитов (кроме "Фиорентины"): "Челси" (3:0 над "Легией" в гостях) и "Бетиса" (2:0 над "Ягеллонией" дома). Пока что все идет по плану, который может вывести "Шахтер" в основной этап Лиги Европы 2025/26 без квалификации.