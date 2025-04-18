  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Таблица коэффициентов. Конкурент Украины наращивает отрыв и заканчивает сезон
В тренде

Таблица коэффициентов. Конкурент Украины наращивает отрыв и заканчивает сезон

Рейтинг УЕФА
Обновлено

Уже очень мало движений на "этаже" Украины

Таблица коэффициентов. Конкурент Украины наращивает отрыв и заканчивает сезон

Фото: ru.uefa.com

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На "этаже" Украины в Таблице коэффициентов уже очень мало движений. Неудивительно, ведь из не топ-чемпионатов в еврокубках остались только две команды, одна из которых – победитель пары, которая была сформирована из двух представителей не элиты.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украины касался результат "Целье" – и словенцы, стоит отдать им должное, сумели на прощание с еврокубками оттяпать ничью на поле "Фиорентины". То есть увеличить отрыв Словении от Украины на старте следующего сезона до 0.493 балла. Именно такой гандикап обеспечил себе главный конкурент Украины из впереди идущих.

Таблица коэффициентов. Конкурент Украины наращивает отрыв и заканчивает сезон - изображение 1

Также интересовал результат "Буде-Глимта" в контексте борьбы с "Шахтером" в рейтинге клубов. Норвежцы проиграли на поле "Лацио", но не вылетели из еврокубков. В рейтинг пошел один бонусный балл, однако вполне возможно, что еще до завершения полуфиналов Лиги Европы эта тема (позиция норвежцев относительно "Шахтера" в рейтинге клубов) потеряет актуальность.

Дальше – еще меньше наших интересов в Европе. Фокус почти полностью смещен на внутренние турниры, где определяется представительство Украины на сезон 2025/26. Единственное "пожелание" – хотелось бы видеть победителем Лиги конференций точно не "Юргорден". Желательно – "Челси" или "Бетис".

Скриншот - kassiesa.net

По теме
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Дела Украины на неделе не ухудшились, хотя могли
yellow-arrow
Впервые в истории. Польша спрогрессировала до уровня двух команд в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Несколько представителей топ-10. Еще одиннадцать стран закончили для себя евросезон
Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости