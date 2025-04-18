Таблица коэффициентов. Конкурент Украины наращивает отрыв и заканчивает сезон

На "этаже" Украины в Таблице коэффициентов уже очень мало движений. Неудивительно, ведь из не топ-чемпионатов в еврокубках остались только две команды, одна из которых – победитель пары, которая была сформирована из двух представителей не элиты.

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Украины касался результат "Целье" – и словенцы, стоит отдать им должное, сумели на прощание с еврокубками оттяпать ничью на поле "Фиорентины". То есть увеличить отрыв Словении от Украины на старте следующего сезона до 0.493 балла. Именно такой гандикап обеспечил себе главный конкурент Украины из впереди идущих.

Также интересовал результат "Буде-Глимта" в контексте борьбы с "Шахтером" в рейтинге клубов. Норвежцы проиграли на поле "Лацио", но не вылетели из еврокубков. В рейтинг пошел один бонусный балл, однако вполне возможно, что еще до завершения полуфиналов Лиги Европы эта тема (позиция норвежцев относительно "Шахтера" в рейтинге клубов) потеряет актуальность.

Дальше – еще меньше наших интересов в Европе. Фокус почти полностью смещен на внутренние турниры, где определяется представительство Украины на сезон 2025/26. Единственное "пожелание" – хотелось бы видеть победителем Лиги конференций точно не "Юргорден". Желательно – "Челси" или "Бетис".