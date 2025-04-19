Среди них - и конкурент Украины в ТК. Еще пять стран прекратили для себя евросезон

Состоялись все матчи 1/4-й финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В общем, позади остались вся квалификационная кампания этого сезона, а также основной этап и первые три раунда плей-офф.

Состоялись восемь этапов, после каждого из которых команды вылетали из еврокубков безвозвратно.

После первого квалификационного раунда ни одна из стран не прекратила свое участие в международных турнирах.

После второго квалификационного раунда вылетели шесть стран – Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта.

После третьего квалификационного раунда к этим шести неудачникам добавились еще три – Эстония, Грузия и Черногория.

Раунд плей-офф (четвертый квалификационный раунд) стал последней остановкой еще для пяти Ассоциаций – Гибралтара, Андорры, Литвы, Фарерских островов, Косова.

После основного этапа Лиги конференций (шесть туров) свое выступление в еврокубках прекратили еще семь стран: Молдова, Северная Ирландия, Беларусь, Уэльс, Армения, Финляндия, Казахстан. А после лигового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы (по восемь туров) добавилось еще семь стран-неудачников, среди которых и Украина: Латвия, Азербайджан, Болгария, Словакия, Украина, Хорватия, Израиль.

Стыковой раунд (1/16-я финала) Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций стал последним этапом еще для четырех Ассоциаций: Венгрии, Сербии, Ирландии, Исландии.

1/8-ю финала всех трех евротурниров преодолеть не смогли сразу одиннадцать стран: Бельгия, Чехия, Кипр, Босния и Герцеговина, Швейцария, Румыния, Португалия, Дания, Нидерланды, Греция, Турция.

А дальше была 1/4-я финала - и еще пять безвозвратных потерь на еврокубковой карте Европы: минус Австрия, Шотландия, Германия, Польша и Словения (конкурент Украины в Таблице коэффициентов).

Итак, 48 стран всего закончили для себя евросезон на этом этапе:

Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта, Эстония, Грузия, Черногория, Гибралтар, Андорра, Литва, Фарерские острова, Косово, Молдова, Северная Ирландия, Беларусь, Уэльс, Армения, Финляндия, Казахстан, Латвия, Азербайджан, Болгария, Словакия, Украина, Хорватия, Израиль, Сербия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Бельгия, Чехия, Кипр, Босния и Герцеговина, Швейцария, Румыния, Португалия, Дания, Нидерланды, Греция, Турция, Австрия, Шотландия, Германия, Польша и Словения.

Самая высокая среди тех в Таблице коэффициентов, кто уже не активен - Германия (4-е место). Самая низкая среди тех, кто еще в игре - Швеция (20-е место в Таблице коэффициентов). Меньше всего потерь - у Англии, Норвегии и Швеции (по три команды).

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Осталось:

Англия - четыре команды;

- четыре команды; Испания - три команды;

- три команды; Италия - две команды;

- две команды; Франция, Швеция, Новрегия - по одной команде;

Следующий этап, после которого команды будут вылетать из еврокубков безвозвратно – это 1/2-я финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Она состоится в апреле/мае.