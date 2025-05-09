Таблица коэффициентов. Сезон закончен для всех стран вне топ-5, Украина существенно ухудшила свою стартовую заявку и перспективы

В еврокубковом сезоне 2025/26 осталось сыграть три матча – три финала. В эти финалы прошли представители четырех стран (максимум могло быть шесть) – Англии, Испании, Италии, Франции. Собственно, эти страны и продолжают борьбу в Таблице коэффициентов.

Украина – без изменений. Мы финишировали на 23-м месте. Основное, что нужно знать в этом контексте:

- Украина в сезонах 2025/26 и 2026/27 не будет иметь прямой путевки в основной этап ни одного из еврокубков по Таблице коэффициентов (есть варианты – по рейтингу клубов);

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- еврокубковая заявка Украины сократилась до четырех команд, до трех сократиться не может, потому что для этого надо упасть на 51-е место Таблицы коэффициентов;

- в сезоне 2026/27, если не произойдет ребаланса (сдвига сетки), Украина начнет путь в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда; в самом престижном клубном турнире Европы ближайшие два сезона (как минимум) будем представлены только одной командой.

Сезон 2025/26 Украина начнет аж на 28-м месте в Таблице коэффициентов. Нашими основными конкурентами будут Венгрия, Словакия, Румыния, Словения (те, что впереди), Азербайджан, Болгария (те, что позади). Для того, чтобы качественно улучшить свои стартовые позиции на сезон 2027/28, Украине нужно закончить сезон 2025/26 минимум на 22-м месте Таблицы коэффициентов.

Положение в Таблице коэффициентов ("на этаже" Украины) на начало сезона 2025/26:

Новый сезон для Украины начнется 18-го июня 2025-го года жеребьевкой второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.