Четыре страны сохранили представительство до последней стадии евросезона. Максимум могло быть шесть

Состоялись все матчи 1/2-й финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В общем, позади остались вся квалификационная кампания этого сезона, а также основной этап и все двухматчевые раунды плей-офф.

Состоялись девять этапов, после каждого из которых команды вылетали из еврокубков безвозвратно.

После первого квалификационного раунда ни одна из стран не прекратила свое участие в международных турнирах.

После второго квалификационного раунда вылетели шесть стран – Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта.

После третьего квалификационного раунда к этим шести неудачникам добавились еще три – Эстония, Грузия и Черногория.

Раунд плей-офф (четвертый квалификационный раунд) стал последней остановкой еще для пяти Ассоциаций – Гибралтара, Андорры, Литвы, Фарерских островов, Косова.

После основного этапа Лиги конференций (шесть туров) свое выступление в еврокубках прекратили еще семь стран: Молдова, Северная Ирландия, Беларусь, Уэльс, Армения, Финляндия, Казахстан. А после лигового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы (по восемь туров) добавилось еще семь стран-неудачников, среди которых и Украина: Латвия, Азербайджан, Болгария, Словакия, Украина, Хорватия, Израиль.

Стыковой раунд (1/16-я финала) Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций стал последним этапом еще для четырех Ассоциаций: Венгрии, Сербии, Ирландии, Исландии.

1/8-ю финала всех трех евротурниров преодолеть не смогли сразу одиннадцать стран: Бельгия, Чехия, Кипр, Босния и Герцеговина, Швейцария, Румыния, Португалия, Дания, Нидерланды, Греция, Турция.

А дальше была 1/4-я финала - и еще пять безвозвратных потерь на еврокубковой карте Европы: минус Австрия, Шотландия, Германия, Польша и Словения (конкурент Украины в Таблице коэффициентов).

И наконец, 1/2-я финала . Она стала последней остановкой для представителей еще для двух стран – Швеции и Норвегии.

Итак, 50 стран всего закончили для себя евросезон на этом этапе:

Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта, Эстония, Грузия, Черногория, Гибралтар, Андорра, Литва, Фарерские острова, Косово, Молдова, Северная Ирландия, Беларусь, Уэльс, Армения, Финляндия, Казахстан, Латвия, Азербайджан, Болгария, Словакия, Украина, Хорватия, Израиль, Сербия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Бельгия, Чехия, Кипр, Босния и Герцеговина, Швейцария, Румыния, Португалия, Дания, Нидерланды, Греция, Турция, Австрия, Шотландия, Германия, Польша, Словения, Швеция, Норвегия.

Самая высокая среди тех в Таблице коэффициентов, кто уже не активен - Германия (4-е место). Самая низкая среди тех, кто еще в игре - Франция (5-е место в Таблице коэффициентов). Меньше всего потерь - у Англии (четыре команды).

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Осталось:

Англия - три команды;

- три команды; Испания - одна команда;

- одна команда; Италия - одна команда;

- одна команда; Франция - одна команда.

Это последняя стадия сезона с классическим выбыванием. Остались только три финала, после которых евросезон будет завершен для всех стран.