Нардепы хотят запретить песни и музыку исполнителей из рф
Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады
Евгений Биятов/РИА Новости
Группа нардепов во главе со "Слугой народа" Никитой Потураевым предлагают запретить публичное исполнение музыки из рф.
Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады.
Нардепы предложили запретить на территории Украины публичные исполнения, показы, демонстрации и публичные оповещения фонограмм, видеопрограмм и музыкальных клипов, в которых граждане рф исполняют песни с текстом. Этот запрет не будет касаться певцов рф, осуждающих агрессию россии против Украины.
Делается это "чтобы поддержать национальный музыкальный продукт нашей страны".
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