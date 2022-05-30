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Нардепы хотят запретить песни и музыку исполнителей из рф

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Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады

Нардепы хотят запретить песни и музыку исполнителей из рф

Евгений Биятов/РИА Новости

Новина українською

Группа нардепов во главе со "Слугой народа" Никитой Потураевым предлагают запретить публичное исполнение музыки из рф.

Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады.

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Нардепы предложили запретить на территории Украины публичные исполнения, показы, демонстрации и публичные оповещения фонограмм, видеопрограмм и музыкальных клипов, в которых граждане рф исполняют песни с текстом. Этот запрет не будет касаться певцов рф, осуждающих агрессию россии против Украины.

Делается это "чтобы поддержать национальный музыкальный продукт нашей страны".

Нардепы хотят запретить песни и музыку исполнителей из рф - изображение 1
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В статье: война с Россией
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