Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стала известна дата, место проведения и транслятор Суперкубка Украины
Уже совсем скоро
Пресс-служба УПЛ сообщила, что матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" состоится 25 августа в 21:00 на НСК "Олимпийский".
Шесть предыдущих Суперкубков Украины также происходили в рамках "українського класичного" между "горняками" и столичной командой.
Семнадцатый розыгрыш трофея впервые состоится в Киеве на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Футболисты сыграют мячом фирмы Select. Трансляцию поединка обеспечит официальный вещатель Суперкубка ТРК "Украина" и ТК "Футбол" 1/2/3.