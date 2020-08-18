Стала известна дата, место проведения и транслятор Суперкубка Украины

Пресс-служба УПЛ сообщила, что матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" состоится 25 августа в 21:00 на НСК "Олимпийский".

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Шесть предыдущих Суперкубков Украины также происходили в рамках "українського класичного" между "горняками" и столичной командой.

Семнадцатый розыгрыш трофея впервые состоится в Киеве на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Футболисты сыграют мячом фирмы Select. Трансляцию поединка обеспечит официальный вещатель Суперкубка ТРК "Украина" и ТК "Футбол" 1/2/3.