Суперкубок Украины
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УАФ назначила арбитров на матч Суперкубка Украины
И снова без Монзуль
Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду на матч Суперкубка Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".
Главным арбитром назначен Виталий Романов из Днепра, помогать на линиях ему будут Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон).
Арбитром ВАР будет киевлянин Евгений Арановский,
Наблюдатель арбитража - Лучано Лучи
Напомним, что матч пройдет 25 августа на НСК "Олимпийский".
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Источник:УАФ
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