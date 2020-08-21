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УАФ назначила арбитров на матч Суперкубка Украины

Суперкубок Украины
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И снова без Монзуль

УАФ назначила арбитров на матч Суперкубка Украины
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Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду на матч Суперкубка Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".

Главным арбитром назначен Виталий Романов из Днепра, помогать на линиях ему будут Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон).

Арбитром ВАР будет киевлянин Евгений Арановский,

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Напомним, что матч пройдет 25 августа на НСК "Олимпийский".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УАФ

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