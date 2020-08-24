Шахтер - Динамо: где смотреть онлайн матча за Суперкубок Украины

В этот раз Суперкубок Украины не открывает новый футбольный сезон, традиция нарушена, впрочем, паузы как и не было этим летом. Пандемия Ковид-19 вносит свои коррективы во все сферы жизни, приходится подстраиваться, но это не значит, что матч "Шахтер" - "Динамо" не вызывает привычного интереса. Скорее наоборот.

Дополнительный фактор, еще одна изюминка появилась в сложной истории взаимоотношения двух лучших команд Украины. Бывший тренер "горняков" Мирча Луческу теперь работает с "бело-синими". Будет еще интереснее, принципиальнее, зрелищнее и, возможно, драматичнее. Нельзя пропустить такое противостояние.

Суперкубок Украины 2020

Стадион: НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Шахтер Донецк 21:00 Динамо Киев

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В Украине поединок будет транслировать телеканал "Украина", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 21:00.