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Шахтер - Динамо: где смотреть онлайн матча за Суперкубок Украины
Где 25.08.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Олимпийском
В этот раз Суперкубок Украины не открывает новый футбольный сезон, традиция нарушена, впрочем, паузы как и не было этим летом. Пандемия Ковид-19 вносит свои коррективы во все сферы жизни, приходится подстраиваться, но это не значит, что матч "Шахтер" - "Динамо" не вызывает привычного интереса. Скорее наоборот.
Дополнительный фактор, еще одна изюминка появилась в сложной истории взаимоотношения двух лучших команд Украины. Бывший тренер "горняков" Мирча Луческу теперь работает с "бело-синими". Будет еще интереснее, принципиальнее, зрелищнее и, возможно, драматичнее. Нельзя пропустить такое противостояние.
Суперкубок Украины 2020
Стадион: НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Шахтер Донецк 21:00 Динамо Киев
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Украина", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 21:00.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.