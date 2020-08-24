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Буяльский может пропустить матч с Шахтером из-за травмы

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Хавбек готовится к матчу, но его выход на поле остается под вопросом

Буяльский может пропустить матч с Шахтером из-за травмы
Новина українською

В матче первого тура чемпионата Украины "Олимпик" - "Динамо" (1:4), который состоялся в минувшую пятницу, полузащитник киевлян Виталий Буяльский в одном из эпизодов получил повреждение и был заменен на 66-й минуте встречи.

Впрочем, повреждение оказалось несерьезным, и футболист готовится к матчу за Суперкубок с "Шахтером", о чем рассказал сам игрок.

"Спасибо, уже все хорошо. К счастью, все обошлось, ничего серьезного. Мне сделали обследование, которое показало только сильный ушиб. Не может не радовать, что со связками и коленом все хорошо. Поэтому к матчу за Суперкубок Украины, который состоится во вторник, уже восстановлюсь, но не уверен, выйду ли на поле", - сказал Буяльский.

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
24.08.2020 в 17:45
Цыганские штучки: кручу-верчу, запутать хочу!
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