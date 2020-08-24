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Буяльский может пропустить матч с Шахтером из-за травмы
Хавбек готовится к матчу, но его выход на поле остается под вопросом
В матче первого тура чемпионата Украины
Впрочем, повреждение оказалось несерьезным, и футболист готовится к матчу за Суперкубок с "Шахтером", о чем рассказал сам игрок.
"Спасибо, уже все хорошо. К счастью, все обошлось, ничего серьезного. Мне сделали обследование, которое показало только сильный ушиб. Не может не радовать, что со связками и коленом все хорошо. Поэтому к матчу за Суперкубок Украины, который состоится во вторник, уже восстановлюсь, но не уверен, выйду ли на поле", - сказал Буяльский.
Напомним, что матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00.