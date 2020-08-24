Буяльский может пропустить матч с Шахтером из-за травмы

В матче первого тура чемпионата Украины "Олимпик" - "Динамо" (1:4) , который состоялся в минувшую пятницу, полузащитник киевлян Виталий Буяльский в одном из эпизодов получил повреждение и был заменен на 66-й минуте встречи.

Впрочем, повреждение оказалось несерьезным, и футболист готовится к матчу за Суперкубок с "Шахтером", о чем рассказал сам игрок.

"Спасибо, уже все хорошо. К счастью, все обошлось, ничего серьезного. Мне сделали обследование, которое показало только сильный ушиб. Не может не радовать, что со связками и коленом все хорошо. Поэтому к матчу за Суперкубок Украины, который состоится во вторник, уже восстановлюсь, но не уверен, выйду ли на поле", - сказал Буяльский.

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00.