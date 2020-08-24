Суркис: Игра за Суперкубок с Шахтером не самая важная для Динамо

Президент " Динамо " Игорь Суркис поделился своими ожиданиями от следующего матча киевлян с "Шахтером" за Суперкубок Украины.

– Следующая игра – за Суперкубок. Но она не самая важная у нас. Почему? Потому что стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и все для этого делается.

Нужны здоровые люди. Так случилось, что череда травм у нас еще с прошлого сезона. Возможно, это и пандемия сказалась. В других европейских командах тоже много травм. А травмы все мышечные – там порвался, там не растянулся. Будем надеяться, что все скоро восстановятся, и будет полный порядок.

- Повышенные премиальные на матч с "Шахтером" будут?

– Не могу сказать, что они будут какие-то особые. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах.