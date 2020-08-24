Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Игра за Суперкубок с Шахтером не самая важная для Динамо
Президент Динамо рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок
Президент "
– Следующая игра – за Суперкубок. Но она не самая важная у нас. Почему? Потому что стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и все для этого делается.
Нужны здоровые люди. Так случилось, что череда травм у нас еще с прошлого сезона. Возможно, это и пандемия сказалась. В других европейских командах тоже много травм. А травмы все мышечные – там порвался, там не растянулся. Будем надеяться, что все скоро восстановятся, и будет полный порядок.
- Повышенные премиальные на матч с "Шахтером" будут?
– Не могу сказать, что они будут какие-то особые. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах.