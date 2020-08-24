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Суркис: Игра за Суперкубок с Шахтером не самая важная для Динамо

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Президент Динамо рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок

Суркис: Игра за Суперкубок с Шахтером не самая важная для Динамо
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился своими ожиданиями от следующего матча киевлян с "Шахтером" за Суперкубок Украины.

– Следующая игра – за Суперкубок. Но она не самая важная у нас. Почему? Потому что стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и все для этого делается.

Нужны здоровые люди. Так случилось, что череда травм у нас еще с прошлого сезона. Возможно, это и пандемия сказалась. В других европейских командах тоже много травм. А травмы все мышечные – там порвался, там не растянулся. Будем надеяться, что все скоро восстановятся, и будет полный порядок.

- Повышенные премиальные на матч с "Шахтером" будут?

– Не могу сказать, что они будут какие-то особые. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
24.08.2020 в 19:03
Думаю Динамо возьмет Суперкубок.Во первых Шахтер его часто сливает за ненадобностью .Вторых Шахтер щас очень усталый .Не удивлюсь счету 3:1 или 4:1 в пользу Динамо
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-2
sergei2020 (Черновцы)
24.08.2020 в 20:26
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0
0
alex.belogubko (одесса)
24.08.2020 в 18:45
СУРКИС включил заднею на всякий случай --им этот кубок не надо а надо кубок ЛЧ --вы только посмотрите на него --мечтатель
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