Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов: Знаем, как Луческу работает, я лично знаком с его построением игры
Шахтер готовится к матчу с Динамо
Капитан и голкипер "
"Победа в чемпионате придала уверенности после Лиги Европы. Радует, что все здоровы. Матч покажет, как мы готовились.
Знаем, как мистер Луческу работает, я лично знаком с его построением игры. Уже видны определенные наработки. Наш тренерский штаб хорошо их разобрал. Главное, воплотить все на поле. Если будем демонстрировать свою игру и не дадим сопернику разбежаться, то все будет хорошо", - сказал Пятов.
Напомним, что матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00.