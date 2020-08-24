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Пятов: Знаем, как Луческу работает, я лично знаком с его построением игры

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Шахтер готовится к матчу с Динамо

Пятов: Знаем, как Луческу работает, я лично знаком с его построением игры
Новина українською

Капитан и голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча с "Динамо" за Суперкубок Украины.

"Победа в чемпионате придала уверенности после Лиги Европы. Радует, что все здоровы. Матч покажет, как мы готовились.

Знаем, как мистер Луческу работает, я лично знаком с его построением игры. Уже видны определенные наработки. Наш тренерский штаб хорошо их разобрал. Главное, воплотить все на поле. Если будем демонстрировать свою игру и не дадим сопернику разбежаться, то все будет хорошо", - сказал Пятов.

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00.

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В статье: Мирча Луческу Андрей Пятов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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