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Федецкий: Чемпионская гегемония Шахтера будет продолжаться следующие 5 лет
В матче за Суперкубок Артем ставит на горняков
Экс-защитник "
"Прогнозирую победу "Шахтера". Убежден, что чемпионская гегемония "Шахтера" будет продолжаться следующие 5 лет. Нет пока второй силы, которая может достойно конкурировать за чемпионство в Украине.
С появлением Луческу в "Динамо" усиления пока нет. Поэтому "Шахтер" должен победить", - считает Федецкий.
Напомним, что матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00.