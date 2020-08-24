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Федецкий: Чемпионская гегемония Шахтера будет продолжаться следующие 5 лет

Суперкубок Украины
(1 голосов)

В матче за Суперкубок Артем ставит на горняков

Федецкий: Чемпионская гегемония Шахтера будет продолжаться следующие 5 лет
Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Артем Федецкий в эфире ТК Футбол поделился своими ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, в котором "горняки" сыграют с "Динамо."

"Прогнозирую победу "Шахтера". Убежден, что чемпионская гегемония "Шахтера" будет продолжаться следующие 5 лет. Нет пока второй силы, которая может достойно конкурировать за чемпионство в Украине.

С появлением Луческу в "Динамо" усиления пока нет. Поэтому "Шахтер" должен победить", - считает Федецкий.

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00.

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В статье: Артем Федецкий Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
24.08.2020 в 22:10
зелебобик обезумел.
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.08.2020 в 21:29
Щось після Інтера їх не було чутно, тепер повилазили.
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+2
-1
Yurget (Чернигов)
24.08.2020 в 21:12
Надо говорить не "гегемония Шахтера" а бабло Ахметова. 5 лет большой срок, все может поменяться...
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+3
-1
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Микко82 (Херсон)
24.08.2020 в 21:11
По ділу сказав. Десні ще далеко до конкуренції з Шахтою.
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+1
-3
Alex.696 (Немирів)
24.08.2020 в 21:18
До чого тут Десна? Може, Кристал херсонський?
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+3
-1
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Микко82 (Херсон)
24.08.2020 в 21:34
Так він говорить про другу силу в принципі. Це Десна в майбутньому.
+1
-3
Alex.696 (Немирів)
24.08.2020 в 21:58
Ой, насмішив))) за 5 років Десна буде десь у другому десятку)))А взагалі, друга сила - то шохтьор. Перша - Динамо. Колись третьою були Дніпро і Металіст. А нині є тільки перші дві, третьої нема і в найближчому майбутньому не видно. Фантаст з Херсону.
+1
-1
Yurget (Чернигов)
24.08.2020 в 22:09
Не суди, да не судим будешь.. Поживем увидим (это к Нострадамусу з Немиріва).
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
24.08.2020 в 20:54
Прогнозист хрєнов.)))
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+3
-1


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