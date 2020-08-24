Федецкий: Чемпионская гегемония Шахтера будет продолжаться следующие 5 лет

Экс-защитник " Шахтера " Артем Федецкий в эфире ТК Футбол поделился своими ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, в котором "горняки" сыграют с "Динамо."

"Прогнозирую победу "Шахтера". Убежден, что чемпионская гегемония "Шахтера" будет продолжаться следующие 5 лет. Нет пока второй силы, которая может достойно конкурировать за чемпионство в Украине.

С появлением Луческу в "Динамо" усиления пока нет. Поэтому "Шахтер" должен победить", - считает Федецкий.

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00.