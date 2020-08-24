Каштру: Фактор Луческу никак не подействует на игроков Шахтера

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок Украины с "Динамо", который состоится во вторник 25 августа.

– Мистер, у команды сложный календарь. Как в таком графике сохранить свежесть игроков?

– Мы свежи и готовы к противостоянию. Между матчами все-таки четыре дня. Наша команда полностью восстановлена, исходя из того, что нужно для восстановления футболистов и подхода к следующему поединку. Мотивация очень велика: это финал. Мы должны понимать, что завтра определится, кто получит титул. Потому – максимальная мотивация и максимальное уважение к тому, кем мы являемся.

– Как "Динамо" изменилось с приходом Мирчи Луческу?

– Есть некоторые изменения, это нормально. Приходя в новую команду, тренер приносит свои идеи, динамики, которые являются очень явными. Изменения налицо – как в атаке, так и в обороне. Хорошая команда, хороший тренер. Наш соперник также будет бороться за победу, с таким же желанием выиграть, как и мы. Но мы очень-очень сильно хотим завоевать Суперкубок, который ускользнул из наших рук в прошлом году.

– Некоторые футболисты "Шахтера" играли под руководством Мирчи Луческу. Вы против него матчей еще не проводили. Фактор Луческу может сказаться на команде?

– Это никак не подействует на решение или исход матча. У каждого тренера есть собственный стиль. Мистер Луческу покажет свой и будет требовать максимума от своей команды, я со своей стороны покажу наш стиль игры и также буду очень требователен к игрокам. Предстоит очень большая баталия на поле. Встретятся два хороших клуба. В перспективе будет отличный поединок. Думаю, все остальное даже не нужно обсуждать. Какие-то связи, бывшие игроки – это никого не интересует. Я знаю, что будут соперничать две очень квалифицированные команды с одной и той же целью.

– Вы уже для себя определили стартовый состав на завтрашний матч?

– Да, конечно, решение принято.