Федоров: Появление Луческу добавляет матчу за Суперкубок пикантности и неординарности

Во вторник, 25-го августа, состоится поединок за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Накануне матча ассистент старшего тренера молодежной команды "Динамо" Сергей Федоров поделился своими ожиданиями от этого противостояния:

- Однозначно, предстоящая игра будет очень интересной. Во-первых, потому что встречи "Динамо" и "Шахтера" всегда принципиальны и вызывают большой ажиотаж, а во-вторых, потому что появление Мирчи Луческу во главе киевлян добавляет пикантности и неординарности этому матчу. Плюс "Шахтер" не попал в финал Лиги Европы, поэтому обязательно захочет поднять себе настроение победой в Суперкубке и завоеванием трофея уже в начале сезона. Но, несмотря ни на что, считаю, "Динамо" должно завтра победить.

- В отличие от предыдущих сезонов, в этом году матч за Суперкубок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Этот факт даст преимущество какой-то из команд?

- Учитывая то, что матч пройдет без зрителей, вряд ли приходится говорить о каком-либо преимуществе. Наоборот, это огромный минус. Но, думаю, родные стены "Олимпийского" больше помогут "Динамо".

- У "Динамо" по-прежнему, много игроков находятся в лазарете, как, на ваш взгляд, наша команда будет справляться с кадровыми проблемами?

- Конечно, тот факт, что ряд игроков еще не восстановились после травм, это большой минус. Но Луческу всю предсезонную подготовку провел без них, поэтому, думаю, знает, как их заменить. Полагаю, те ребята, которые находятся в распоряжении тренерского штаба на данный момент, должны справиться с поставленной задачей. Для них это хорошая возможность показать себя с лучшей стороны, максимально эффективно проявить свои сильные качества и доказать, что они готовы и заслуживают играть в основном составе. Конкуренция – это здорово. Конечно, ребят, которые играли в основном составе раньше, не будет хватать, но несмотря на это, все будет хорошо.

- Под вопросом участие в матче Виталия Буяльского – это серьезная потеря для киевлян?

- На данный момент Виталик – одна из ключевых фигур "Динамо" на футбольном поле. Думаю, если он не сможет участвовать в матче, это будет ощутимо. Надеюсь, Виталик найдет в себе силы выйти на поле, а клубные врачи сделают все возможное, чтобы он смог помочь своей команде.

- В первом матче мы увидели, что "Динамо" старается много контролировать мяч и использовать высокий прессинг. На ваш взгляд, с "Шахтером" киевляне постараются играть так же?

- Думаю, да. Есть задачи на игру, стратегия, которую выбирает тренерский штаб, а игроки реализовывают. Все задумки и установки должны воплотиться в игре.

- По вашему мнению, команды будут демонстрировать открытый и результативный футбол или больше осторожничать, боясь допустить ошибку?

- Конечно, хотелось бы увидеть открытый футбол, он больше нравится зрителям. Их хотя и не будет на трибунах, но, уверен, очень большая аудитория будет следить за поединком по телевизору. Надеюсь, матч получится ярким и зрелищным с обилием голевых моментов.

- Сделаете прогноз, с каким счетом завершиться игра, и кто забьет мячи?

- Нет, я же не оракул (улыбается). Скажу лишь, что верю в победу киевского "Динамо".