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Суперкубок Украины

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Алексей Гай о Суперкубке: Такого матча еще не было

Суперкубок Украины
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Предисловие к сегодняшней игре

Алексей Гай о Суперкубке: Такого матча еще не было
Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" 2000-2013 лет (с перерывами) Алексей Гай в разговоре с ТК Футбол описал главную интригу вокруг матча за Суперкубок между "горняками" и "Динамо".

Сама вывеска игры и присутствие Луческу добавляет интригу. Я думаю, что такого матча не было.

Матч будет историческим и, конечно же, зрелищным и красивым, - уверен экс-футболист.

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Игра за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня на НСК "Олимпийский", начало - в 21:00.

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В статье: Суперкубок Украины Алексей Гай Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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