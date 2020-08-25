Алексей Гай о Суперкубке: Такого матча еще не было

Экс-хавбек " Шахтера " 2000-2013 лет (с перерывами) Алексей Гай в разговоре с ТК Футбол описал главную интригу вокруг матча за Суперкубок между "горняками" и " Динамо ".

Сама вывеска игры и присутствие Луческу добавляет интригу. Я думаю, что такого матча не было. Матч будет историческим и, конечно же, зрелищным и красивым, - уверен экс-футболист.

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Игра за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня на НСК "Олимпийский", начало - в 21:00.