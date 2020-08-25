Суперкубок Украины
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Алексей Гай о Суперкубке: Такого матча еще не было
Предисловие к сегодняшней игре
Экс-хавбек "
Сама вывеска игры и присутствие Луческу добавляет интригу. Я думаю, что такого матча не было.
Матч будет историческим и, конечно же, зрелищным и красивым, - уверен экс-футболист.
Игра за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня на НСК "Олимпийский", начало - в 21:00.
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Источник:ТК Футбол
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