Два предыдущих Суперкубка не удавалось выиграть. Болбат заявил о мотивации Шахтера

Фланговый игрок " горняков " Сергей Болбат поделился мыслями относительно матча за Суперкубок Украины с киевским "Динамо" (сегодня в 21:00).

- Насколько важным для Вас матч против "Динамо"?

- Лично для меня это принципиальный матч с принципиальным соперником. К тому же, это будет игра за трофей. Здесь даже нечего думать, мотивация зашкаливает. Цель - выиграть Суперкубок и порадовать болельщиков, показать при этом хороший футбол. Я думаю, что у нас это получится. Для этого мы приложим максимум усилий.

- Тот факт, что после победы Вы сможете обойти "Динамо" по количеству завоеванных трофеев, добавляет Вам мотивации?

- Конечно, хотелось бы, чтобы "Шахтер" скорее стал номер один по количеству завоеванных трофеев. Поскольку два предыдущих Суперкубка нам не удалось выиграть, мы будем сверхмотивированы на эту игру и надеюсь, что для нас все сложится наилучшим образом.