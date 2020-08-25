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Два предыдущих Суперкубка не удавалось выиграть. Болбат заявил о мотивации Шахтера
"Надмотивация"
Фланговый игрок "
- Насколько важным для Вас матч против "Динамо"?
- Лично для меня это принципиальный матч с принципиальным соперником. К тому же, это будет игра за трофей. Здесь даже нечего думать, мотивация зашкаливает. Цель - выиграть Суперкубок и порадовать болельщиков, показать при этом хороший футбол. Я думаю, что у нас это получится. Для этого мы приложим максимум усилий.
- Тот факт, что после победы Вы сможете обойти "Динамо" по количеству завоеванных трофеев, добавляет Вам мотивации?
- Конечно, хотелось бы, чтобы "Шахтер" скорее стал номер один по количеству завоеванных трофеев. Поскольку два предыдущих Суперкубка нам не удалось выиграть, мы будем сверхмотивированы на эту игру и надеюсь, что для нас все сложится наилучшим образом.