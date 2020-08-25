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Два предыдущих Суперкубка не удавалось выиграть. Болбат заявил о мотивации Шахтера

Суперкубок Украины
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"Надмотивация"

Два предыдущих Суперкубка не удавалось выиграть. Болбат заявил о мотивации Шахтера
Новина українською

Фланговый игрок "горняков" Сергей Болбат поделился мыслями относительно матча за Суперкубок Украины с киевским "Динамо" (сегодня в 21:00).

- Насколько важным для Вас матч против "Динамо"?

- Лично для меня это принципиальный матч с принципиальным соперником. К тому же, это будет игра за трофей. Здесь даже нечего думать, мотивация зашкаливает. Цель - выиграть Суперкубок и порадовать болельщиков, показать при этом хороший футбол. Я думаю, что у нас это получится. Для этого мы приложим максимум усилий.

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- Тот факт, что после победы Вы сможете обойти "Динамо" по количеству завоеванных трофеев, добавляет Вам мотивации?

- Конечно, хотелось бы, чтобы "Шахтер" скорее стал номер один по количеству завоеванных трофеев. Поскольку два предыдущих Суперкубка нам не удалось выиграть, мы будем сверхмотивированы на эту игру и надеюсь, что для нас все сложится наилучшим образом.

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В статье: Суперкубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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Источник:
УПЛ

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