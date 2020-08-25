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Суперкубок Украины

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Бурда: Надеемся, что в этом сезоне будет праздник и на нашей улице

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Никита рассказал о нововведениях

Бурда: Надеемся, что в этом сезоне будет праздник и на нашей улице
Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о своих впечатлениях от работы с Мирчей Луческу и поделился ожиданиями от противостояния с "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины в интервью клубной пресс-службе, подготовленном для официальной программы титульного поединка.

- Какие ожидания от матча за Суперкубок? Воспринимаете его как открытие сезона или более товарищеский матч с повышенной ответственностью?

- Конечно, о товарищеском статусу не может быть и речи. Воспринимаем его как открытие сезона, как поединок за трофей с нашим главным и принципиальным конкурентом - "Шахтером". Поэтому готовимся очень серьезно, как и на все матчи. Конечно, очень хотим победить. С нетерпением ждем старта нового сезона, хочется реабилитироваться за прошлый не очень удачный год, и по футболу уже соскучились.

- Каковы Ваши личные впечатления от матча за Суперкубок? Который Суперкубок был самым успешным, самым памятным?

- Лично для меня больше впечатлений оставил прошлый Суперкубок, когда мы победили "Шахтер" 2:1. Во-первых, в этом матче я забил мяч, причем первый в ворота "Шахтера", а во-вторых, уступая 0:1, во втором тайме нам удалось переломить ход встречи в свою пользу. Поэтому этот матч запомнился мне больше всего.

- Чего ожидаете от чемпионата? Есть ощущение, что команда обновилась и готова к бою?

- Наши задачи всегда неизменны: выиграть золотые медали чемпионата, Кубок Украины, Суперкубок и выйти в групповой этап Лиги чемпионов, чего уже давно не случалось. А лично для себя надеюсь, что все травмы пройдут, хочу забыть о них и просто играть, помогая команде, чем могу.

- Как работается под руководством нового тренера? Была персональная разговор с Мирчей Луческу?

- Все нормально, тренируемся, появилось много нового. Стараемся как можно быстрее принять принципы работы и философию нового тренера, привыкнуть к его требованиям и понять, какой он видит нашу игру. Нововведения есть во всем: тактике, тренировках и т.д., ведь у каждого тренера свое видение игры и использования футболистов. Еще прошло совсем мало времени, но стараемся привыкать и выполнять все необходимое на футбольном поле. Готовимся с позитивным настроем, с мыслями и надеждами, что в этом сезоне будет праздник и на нашей улице.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Комментарии (2)
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ShtanGa (Славське)
25.08.2020 в 16:08
Так вчора 24. Серпня вже був
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donkrot (Донецк)
25.08.2020 в 15:33
Случайная победа в Суперкубке это ваш максимальный праздник!!!
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