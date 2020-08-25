Суперкубок Украины
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Директор УПЛ рассказал о санитарном протоколе на матче за Суперкубок
Обещают, что матч пройдет на наивысшем уровне
Исполнительный директор
"С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы матч прошел на наивысшем уровне. Нынешний санитарный протокол действует с сезона 2019/2020. Первый тур УПЛ состоялся в соответствии с ним. Доступ на матч имеют 200 человек и 30 журналистов", – сказал Дикий.
Напомним, что поединок начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведёт
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Источник:ТК Футбол
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