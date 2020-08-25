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Директор УПЛ рассказал о санитарном протоколе на матче за Суперкубок

Суперкубок Украины
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Обещают, что матч пройдет на наивысшем уровне

Директор УПЛ рассказал о санитарном протоколе на матче за Суперкубок
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире ТК Футбол рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо".

"С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы матч прошел на наивысшем уровне. Нынешний санитарный протокол действует с сезона 2019/2020. Первый тур УПЛ состоялся в соответствии с ним. Доступ на матч имеют 200 человек и 30 журналистов", – сказал Дикий.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн матча.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Евгений Дикий
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Источник:
ТК Футбол

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