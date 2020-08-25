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Мораес: Луческу хорошо знает Шахтер, но мы сильны и подготовлены
Битва титанов уже скоро
Лидер "Шахтера"
"Все игры за титул, все Классико очень важны. Мы сильны, подготовлены и отдадим на поле все. Мирча Луческу опытный тренер, который хорошо знает наш клуб, потому мы должны быть крайне внимательны", - сказал Жуниор Мораес.
Напомним, что встреча состоится сегодня на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет