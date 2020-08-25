Мораес: Луческу хорошо знает Шахтер, но мы сильны и подготовлены

Лидер "Шахтера" Жуниор Мораес в эфире ТК Футбол высказался о предстоящем матче Суперкубка Украины, в котором его команда сразится с" Динамо" Мирчи Луческу.

"Все игры за титул, все Классико очень важны. Мы сильны, подготовлены и отдадим на поле все. Мирча Луческу опытный тренер, который хорошо знает наш клуб, потому мы должны быть крайне внимательны", - сказал Жуниор Мораес.