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Мораес: Луческу хорошо знает Шахтер, но мы сильны и подготовлены

Суперкубок Украины
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Битва титанов уже скоро

Мораес: Луческу хорошо знает Шахтер, но мы сильны и подготовлены
Новина українською

Лидер "Шахтера" Жуниор Мораес в эфире ТК Футбол высказался о предстоящем матче Суперкубка Украины, в котором его команда сразится с" Динамо" Мирчи Луческу.

"Все игры за титул, все Классико очень важны. Мы сильны, подготовлены и отдадим на поле все. Мирча Луческу опытный тренер, который хорошо знает наш клуб, потому мы должны быть крайне внимательны", - сказал Жуниор Мораес.

Напомним, что встреча состоится сегодня на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ТК Футбол

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