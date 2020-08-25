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Тете, Сирота, Тымчик и Супряга в старте на матч Шахтер - Динамо
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы Шахтера и Динамо на матч за Суперкубок Украины.
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Маркос, Тете, Тайсон, Мораес.
Запасные: Трубин, Хочолава, Марлос, Соломон, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо.
Динамо: Бущан, Караваев, Сирота, Кендзера, Тымчик, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Родригес, Супряга
Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Андриевский, Забарный, Вивчаренко, Дуэлунд.
Напомним, что поединок начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет