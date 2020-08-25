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Тете, Сирота, Тымчик и Супряга в старте на матч Шахтер - Динамо

Суперкубок Украины
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Тете, Сирота, Тымчик и Супряга в старте на матч Шахтер - Динамо
Новина українською

Стали известны стартовые составы Шахтера и Динамо на матч за Суперкубок Украины.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Маркос, Тете, Тайсон, Мораес.

Запасные: Трубин, Хочолава, Марлос, Соломон, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо.

Динамо: Бущан, Караваев, Сирота, Кендзера, Тымчик, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Родригес, Супряга

Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Андриевский, Забарный, Вивчаренко, Дуэлунд.

Напомним, что поединок начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Термит (Киев)
25.08.2020 в 20:24
У Динамо полтора защитника, капец...
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+1
0
Vyacheslav Dadyka
25.08.2020 в 20:35
Почему?
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0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
25.08.2020 в 20:37
Потому что у остальных травмы.
0
0
Термит (Киев)
25.08.2020 в 21:08
Потому, что Караваев - не защитник, Кендзьора - не на своей позиции, а Сирота - очень не опытен как для такого матча. Только Тымчик реально на своем месте.
0
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