Суперкубок Украины
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Карлос де Пена вывел Динамо вперед в матче с Шахтером
Пока игра в пользу Киева
Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".
Счет был открыт уже на 20-й минуте. Защита "горняков" упустила Карлоса де Пену, который воспользовался навесом Сидорчука, и спокойно пробил головой по воротам Пятова.
Отметим, что видео все голов и обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.
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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
25.08.2020 в 21:38
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