Карлос де Пена вывел Динамо вперед в матче с Шахтером

Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".

Счет был открыт уже на 20-й минуте. Защита "горняков" упустила Карлоса де Пену, который воспользовался навесом Сидорчука, и спокойно пробил головой по воротам Пятова.

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