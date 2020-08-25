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Карлос де Пена вывел Динамо вперед в матче с Шахтером

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Пока игра в пользу Киева

Карлос де Пена вывел Динамо вперед в матче с Шахтером
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".

Счет был открыт уже на 20-й минуте. Защита "горняков" упустила Карлоса де Пену, который воспользовался навесом Сидорчука, и спокойно пробил головой по воротам Пятова.

Отметим, что видео все голов и обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Карлос де Пена
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(1 голосов)
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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
25.08.2020 в 21:38
Уже 2:0. Браво...
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