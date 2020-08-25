Суперкубок Украины
Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Укрепили лидерство. Жерсон Родригес увеличил преимущество Динамо над Шахтером
Напряженный матч
Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".
Киевский клуб почти идеально проводит первый тайм. После
Отметим, что видео все голов и обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.
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Комментарии (16)
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alex 66 (Кременчуг)
25.08.2020 в 22:54
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+1
-1
ShtanGa (Славське)
25.08.2020 в 22:40
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Alexs22 (Киев)
25.08.2020 в 22:37
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+1
0
ShtanGa (Славське)
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-1
Alexs22 (Киев)
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+1
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ShtanGa (Славське)
25.08.2020 в 22:14
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0
0
ulych (Запоріжжя)
25.08.2020 в 22:00
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 21:56
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+4
0
ShtanGa (Славське)
25.08.2020 в 22:15
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0
-1
simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 21:56
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 21:55
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+3
-1
ВиктАн
25.08.2020 в 21:51
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0
0
Лекарь (село Дарница)
25.08.2020 в 21:50
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+1
0
Инспектор ( )
25.08.2020 в 21:49
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+6
0
Papaye (Dnipro)
25.08.2020 в 21:53
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+5
0
simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 21:57
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+2
0
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