Укрепили лидерство. Жерсон Родригес увеличил преимущество Динамо над Шахтером

Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".

Киевский клуб почти идеально проводит первый тайм. После гола де Пены , вингер Жерсон Родригес воспользовался ошибкой Пятова и укрепил преимущество киевлян. "Горняки" думают приходить в себя?

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