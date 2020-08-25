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Укрепили лидерство. Жерсон Родригес увеличил преимущество Динамо над Шахтером

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Напряженный матч

Укрепили лидерство. Жерсон Родригес увеличил преимущество Динамо над Шахтером
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".

Киевский клуб почти идеально проводит первый тайм. После гола де Пены, вингер Жерсон Родригес воспользовался ошибкой Пятова и укрепил преимущество киевлян. "Горняки" думают приходить в себя?

Отметим, что видео все голов и обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жерсон Родригес
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Комментарии (16)
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alex 66 (Кременчуг)
25.08.2020 в 22:54
Ну вот не понимаю какой еще раздражитель и мотивация нужны Шахте, эти пешие кружева вокруг ворот меня уже задрали, где удары по воротам.??? Шахтер мертвый проигрывает еле дышащему ( ослабленному)Динамо.ППЦ. Луческу и Динамо с победой и Суперкубком! А Каштру (убрать Тете и выпустить Конопу) работать над ошибками.
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+1
-1
ShtanGa (Славське)
25.08.2020 в 22:40
Терикон димить
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+2
-1
Alexs22 (Киев)
25.08.2020 в 22:37
А нападающего нет пока у ДК(((
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+1
0
ShtanGa (Славське)
25.08.2020 в 22:26
Що задумав містер?
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0
-1
Alexs22 (Киев)
25.08.2020 в 22:18
Сырая команда ДК. Очень мало времени для перестройки. Но то что есть - уже радует, несмотря на массу ошибок.
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+1
0
ShtanGa (Славське)
25.08.2020 в 22:14
ДК у своєму стилі на контратаках
Ответить
0
0
ulych (Запоріжжя)
25.08.2020 в 22:00
камо грядекші? Дійде час і до вас, не хвилюйтеся Ахмєтханові вилупки...
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 21:56
родригес - брандао №2, но мощнее и техничнее, а не просто лесоруб
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+4
0
ShtanGa (Славське)
25.08.2020 в 22:15
А може як Міланський з характером
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0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 21:56
Родригес с такой игрой может посадить на банку и Цитаишвили и Цыганкова... а характер есть у всех.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 21:55
ахаха! пятов всё чаще чудит!))) андрюша, пора записываться на тренерские курсы!)))
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+3
-1
ВиктАн
25.08.2020 в 21:51
Даже не верится, что Динамо может так играть. Шапаренко и Родригес лучшие.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
25.08.2020 в 21:50
Глядя на вот это чудо от Родригеса, задаюсь вопросом, может быть не всё так плохо, с этим "опытным иностранным специалистом"?
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+1
0
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Инспектор ( )
25.08.2020 в 21:49
Пятов в своем амплуа
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+6
0
Papaye (Dnipro)
25.08.2020 в 21:53
И это крепко напрягает перед матчами сборной.
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+5
0
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simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 21:57
Пора на покой. Он сыпется как молодой.
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+2
0


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