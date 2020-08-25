Шахтер - Динамо 1:3. Скользкие игры под английскую погоду

Тактически и на морально-волевых киевляне переиграли донецкую команду. Хотя интрига в противостоянии не умирала ни на секунду, даже при счете 0:2 команда Каштру так побежала вперед, что казалось сметет любого соперника, буквально уничтожит его. Но получилось забить только один раз. "Динамо" выстояло, выдержало натиск за счет организации, и сыграло сдержано, почти без ошибок. Луческу любит Суперкубок Украины, умеет побеждать в этом турнире (самый титулованный специалист из всех, кто принимал участие в турнире). "Шахтер" последний раз еще с Фонсекой в 2017-м побеждал в Суперкубке.

По игре "бело-синие" показали еще и невероятную тактическую гибкость, а также еще более невероятную реализацию моментов - три удара в створ и три гола. Наверное, помогла и погода киевлянам, но тогда почему у "горняков" всего два удара? Отметим, что три из четырех голов в матче забиты головой в английском стиле.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Суперкубок Украины 2020

Стадион: НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Шахтер Донецк - Динамо Киев 1:3

Голы: Мораес 37 - Де Пенья 20, Родригес 31, Соль 84

Шахтер: 30. Пятов, 2. Додо, 77. Бондарь (Коноплянка 70), 4. Кривцов (Фернандо 87), 22. Матвиенко, 6. Степаненко, 8. Маркос Антонио (Марлос 46), 21. Алан Патрик, 14. Тете (Соломон 61), 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес

Динамо: 1. Бущан, 20. Караваев, 24. Тымчик, 94. Кендзера, 34. Сирота, 5. Сидорчук, 14. Де Пена (Андриевский 74), 22. Родригес, 29. Буяльский (Леднев 82), 10. Шапаренко, 89. Супряга (Соль 61).

Предупреждения: Шапаренко 49, Караваев 59