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  4. Шахтер - Динамо 1:3. Скользкие игры под английскую погоду
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Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Динамо 1:3. Скользкие игры под английскую погоду

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Девятая победа в Суперкубке для киевлян и восьмая для Луческу

Шахтер - Динамо 1:3. Скользкие игры под английскую погоду
UA-Футбол
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Тактически и на морально-волевых киевляне переиграли донецкую команду. Хотя интрига в противостоянии не умирала ни на секунду, даже при счете 0:2 команда Каштру так побежала вперед, что казалось сметет любого соперника, буквально уничтожит его. Но получилось забить только один раз. "Динамо" выстояло, выдержало натиск за счет организации, и сыграло сдержано, почти без ошибок. Луческу любит Суперкубок Украины, умеет побеждать в этом турнире (самый титулованный специалист из всех, кто принимал участие в турнире). "Шахтер" последний раз еще с Фонсекой в 2017-м побеждал в Суперкубке.

По игре "бело-синие" показали еще и невероятную тактическую гибкость, а также еще более невероятную реализацию моментов - три удара в створ и три гола. Наверное, помогла и погода киевлянам, но тогда почему у "горняков" всего два удара? Отметим, что три из четырех голов в матче забиты головой в английском стиле.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Суперкубок Украины 2020

Стадион: НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Шахтер Донецк - Динамо Киев 1:3

Голы: Мораес 37 - Де Пенья 20, Родригес 31, Соль 84

Шахтер: 30. Пятов, 2. Додо, 77. Бондарь (Коноплянка 70), 4. Кривцов (Фернандо 87), 22. Матвиенко, 6. Степаненко, 8. Маркос Антонио (Марлос 46), 21. Алан Патрик, 14. Тете (Соломон 61), 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес

Динамо: 1. Бущан, 20. Караваев, 24. Тымчик, 94. Кендзера, 34. Сирота, 5. Сидорчук, 14. Де Пена (Андриевский 74), 22. Родригес, 29. Буяльский (Леднев 82), 10. Шапаренко, 89. Супряга (Соль 61).

Предупреждения: Шапаренко 49, Караваев 59

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В статье: Мирча Луческу Суперкубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (111)
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Comment06 (Украина)
25.08.2020 в 23:22
Звонкую пощечину (вторую за 8 дней) получил полуфиналист ЛЕ теперь от извечного соперника . Шахтер разочаровал(Пятов с детскими провалами, Кривцов-Бондарь- что есть, что нет, заменили обоих- а никто и не заметил, полностью деградировавший Коноплянка, беззубая перехваленная бразильская группа атаки), но и Динамо, кроме Родригеса, ничем не впечатлило. Можно все списать на дождь- но не поверят. Потенциал горняков кажется большим, но тенденция к снижению. Киевляне, похоже, с новым тренером и пустеющим лазаретом будут добавлять. Показанный обеими командами уровень игры дает шансы на успех второму эшелону клубов ПФЛ, даже с сельской пропиской.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
25.08.2020 в 23:21
Динамо и болельщиков с победой!!! Поверил в победу Динамо только после выхода на поле улыбающегося лица с обложки Коноплянки. ))
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 23:22
обложка коноплянка - этапять!)))
Ответить
0
0
Ragnar_777 (Винница)
25.08.2020 в 23:19
Самое печальное что такой игрок как Коноплянка умер как футболист.
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+1
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
25.08.2020 в 23:19
Будулай с победой над бешенцами!
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
25.08.2020 в 23:18
В защиту Шахтера можно сказать, что у них практически не было никакого отдыха. Может трофей и не слишком значимый, но это укрепит веру игроков Динамо в самих себя. Надеемся, это только начало.
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+5
0
Ragnar_777 (Винница)
25.08.2020 в 23:17
Шахтёр не поверил в Динамо, Динамо с вою очередь хорошо отработало всю игру. Чудес не свете не бывает, как ни крути.
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+6
0
Одинзавсех (Харьков)
25.08.2020 в 23:17
Поздравляю Динамо с победой. Можно порадоваться адекватным болельщикам, независимо от пристрастий, что сегодня и в Украине нам показали боевой, яркий, классный футбол.Каштру проиграл тактически более опытному, маститому тренеру. Человек, получивший приз лучшему вратарю за прошедший сезон, за 2 последних матча пропустил 8 голов. Шахтеру не хватает высокорослого нападающего, играющего головой,что сильно ограничивает тактические возможности в атаке. К возне маленьких бразильцев уже многие приспособились. Выделить можно Тете (извините - ошибка), Додо, Мораеса, Матвиенко. Как может усилить игру Коноплянка, лично мне непонятно? Вообще-то может.. игру соперника в атаке. Родригес - красавец, в умелых, тренерских руках пожилого человека демонстрирует великолепную игру. Как прежние тренеры не узрели в нем таланта? Его было видно невооруженным взглядом еще в матчах Украина - Люксембург. Луческу, конечно, знал слабые стороны своих бывших воспитаноков, поэтому выиграл, можно сказать, на минимализме - 3 удара по воротам - три гола. Ну, все же, в организации игры Динамо почувствовалась рука мастера.
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+6
0
Alex.696 (Немирів)
25.08.2020 в 23:20
Все вірно, тільки не Тото, а Тете.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 23:22
"тото" - это вариант написания "тете" по-русски)))
0
0
Одинзавсех (Харьков)
25.08.2020 в 23:23
Извините, ошибка. Просто кайф от игры помешал сосредоточиться.
0
0
Maksrovnii (Днепр)
25.08.2020 в 23:15
Главное носить полотенце )))
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+3
0
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Динамо-машина (Киев)
25.08.2020 в 23:15
А вообще, то если бы шахтёрские деревяшки забили бы своё, то Луче грустил бы.
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+1
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
25.08.2020 в 23:14
Третий раз... Третий раз подряд Шахтёр проигрывает ничего не значащий трофей... Чем третий год в начале сезона вводит в состояние эйфории игроков Динамо. Нет клуба, который всегда выигрывает. Пусть это будет очередным утешением Динамо. Наконец-то у Шахтёра появился достойный соперник в УПЛ. Шахтёр - вперёд !!! К новым победам !!!
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+3
-10
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 23:23
не кукарекай
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0
0
Salming (Полтава)
25.08.2020 в 23:13
Шкурку подрали, в норку загнали. Луческу показал, что после его ухода нового ничего не создали. А против того Шахтера он знает как играть. Имхо не обязательно создавать тот дорогостоящий Шатер. Забить 3 гола даже эта атака сможет. А вот оборону укреплять надо и радикально, тем более, что это менее затратный вариант. Привет от Интера!
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+5
-2
Djibouti (Djibouti)
25.08.2020 в 23:13
А где же ультрасы бар_аньи, с баннерком,?
Ответить
+4
-5
hemp4367 (Київ)
25.08.2020 в 23:13
Во втором тайме начал переживать за Динамо, но выпустили Коноплянку и отлегло)))
Ответить
+9
0
Horus (Днепропетровск)
25.08.2020 в 23:22
Но за сборную тревожно с такими Коно и Яремой)
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 23:23
думаю, шева - не враг себе, чтобы выпускать толстого
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
25.08.2020 в 23:12
Суперкубок и Хацкевич выигрывал, а забивали в том году не Вербич, и не Цыганков. Это не достижение. А Миха на кубок кротов наказывал. Вот когда чемпионат выиграет или в ЛЧ выйдет, тогда да, это будет что-то.
Ответить
+7
-3
мы за динамо (киев)
25.08.2020 в 23:17
три дурня залетіло і не менше повинно було в ворота вкдк влетіти. в лч подивимось.
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+2
-3
oda1979 (Запорожье)
25.08.2020 в 23:11
Шахта уставшая. Прежде всего эмоционально. ДК ну очень хотел победить. Куда там Матвиенко собрался??? Выше Шахты не прыгнет. И да, Ахмету видимо придётся тряхнуть мошной. У ДК состав помоложе будет. И более вариативнее.
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+3
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.08.2020 в 23:09
2 пенальти не дали Шахтеру.Но это и к лучшему.пусть это будет холодным душем
Ответить
+4
-11
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 23:11
таврия19752009 ты курица тупорылая!! Какие нах 2 пенальти?
Ответить
+7
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.08.2020 в 23:12
2 попадания в руку игроку Динамо в первые минуты и во втором тайме
+2
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 23:14
Даже крото-коментатор сказал что пенальти не было, а ты чего петушишься? Ты видел ЖК за удар соперника в лицо?
+5
-3
megrivan (Курячі Лози)
25.08.2020 в 23:19
Не тупорылая, а тупоклювая.
+3
0
Alex.696 (Немирів)
25.08.2020 в 23:19
Та ні, 5. А ще Патрік мав би червону відхопити ще в першому таймі.
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
25.08.2020 в 23:08
Мирча поводил по губам Палкину, который не мог просто пожелать удачи человеку, сделавшему Шахтер тем, кем он есть сегодня. Достойный ответ.
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+8
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
25.08.2020 в 23:11
Когда Мирча крякнет, Палкин допилит памятник.))
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.08.2020 в 23:15
Та там наверное Палкин уже пишет на памятнике матерные слова и заказывает переплавку))
+4
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
25.08.2020 в 23:08
Кто заценил очёчки Суркиса?)) лооооооол.
Ответить
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 23:12
чиполлино контрабандой привёз)))
Ответить
+1
-5
Oлeкcин (Н.)
25.08.2020 в 23:07
Полярным петухам не позавидуешь: Циган выиграл у Шахтера! Что теперь им хрюкать?..
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+4
-6
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таврия19752009 (симферополь)
25.08.2020 в 23:07
Каштру -физрук.Кто сказал Каштру что что бы выиграть надо .перепасовываться возле своих ворот до пропущеного гола????Ну и вышинка это традиционный выпускания Коноплянки.Каштру отставка.Менять активного Тете.не менять Тайсона.....Я кстати писал что динамо выиграет в преемущество в 2 мяча ..но меня минусовали и болельщики Динамо и Шахтера
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+5
-8
alex.belogubko (одесса)
25.08.2020 в 23:06
Каштру и Палкина в отставку --зачем ставите Пятова и Коноплянко они не какие --Шева даже не думай их брать в сборную есть молодые ребята по лучше этих инвалидов а Луческу доказал что он лучше Каштру --2 гола Пятова подарок Палкину --где бразильцы где ШД
Ответить
+6
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2020 в 23:06
Молодці! І це без 6 гравців основи! Радує, що забили списані Соль та Родрігеш.
Ответить
+13
0
corech (Горловка)
25.08.2020 в 23:06
Шкода,що в Мірчи не динамівське серце.
Ответить
+2
-10
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2020 в 23:09
Динамо Бухарешт
Ответить
+4
-1
Лекарь (село Дарница)
25.08.2020 в 23:11
Бухарест))
+4
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
25.08.2020 в 23:06
Перший раз за багато років дЫнама грала в футбол
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+1
-15
avatar
MES QUE UN CLUB
25.08.2020 в 23:11
А тебе бы ещё научиться названия команд писать.
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+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 23:13
футбол???)))
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+1
-4
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DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 23:15
дЫнама - твоя мама
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+3
-1
Djon (Киев)
25.08.2020 в 23:05
Молодцы! Так держать! Всех настоящих болельщиков Динамо с победой!
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+14
-1
Djon (Киев)
25.08.2020 в 23:09
Можете минусить сколько хотите. Мне праздник не испортите. Все свои минусы поглубже заталкивайте себе в ж0пу.
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+5
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
25.08.2020 в 23:05
Все моменты шахты и гол после нарушений правил (кроме момента у Фернандо). Рука у Сидорчука не увеличивала объем тела. Это на будущее парирую.
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+9
-5
avatar
Your Friend (Львів)
25.08.2020 в 23:05
Зараз кротоексперди скажуть : Шахтёр играл лучше, но Динамо выиграло, патаму чта забило три случайных гала. Динамо з перемогою над кротами.
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+13
-7
Денис Донецк (Донецк)
25.08.2020 в 23:11
Голы не случайные, а Шахтёр играл лучше. Это и динамовские экперды скажут, если адекватные)
Ответить
+3
-2
Alexs22 (Киев)
25.08.2020 в 23:22
А ни кто и не спорит что играл лучше, толку правда от этого.
0
0
Alexs22 (Киев)
25.08.2020 в 23:20
ти забув про руку Сидора, офсайд . Зараз експерди на каналах 1 2 3 розведуть срач, скажуть що Сурок усіх купив, суддя був за ДК і Лучано повинен прокоментувати спірні моменти
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0
0
pilips111 (Чернигов)
25.08.2020 в 23:04
Пятов и "звёздная" защита Шахтёра как всегда напортачили.
Ответить
+9
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 23:09
напортачили "звёздные" бразилы, которые оооочень любят тягать с собой мяч... эта тикитака бесит уже несколько лет, но ничего не хотят менять. может, с уходом тайсона и марлоса их сменщики всё-таки будут более комбинационно играть, а не пижонить? хотя о чём это я? есть же патрик!)))
Ответить
+3
-4
avatar
Rezerf (Чернігів)
25.08.2020 в 23:04
Ответить
+5
-1
hemp4367 (Київ)
25.08.2020 в 23:03
3 удара 3 гола, супер реализация.И это ещё не самым сильным составом.Динамо с победой!!!
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+13
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
25.08.2020 в 23:03
Матрасники хорошо,сыгранно, а кротовня никакая, ляпов спит ещё с Интера.
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+2
-5
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
25.08.2020 в 23:06
Перед "сыграно" ненужная запятая, а после "никакая" следует поставить точку и новое предложение.
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+4
-2
pilips111 (Чернигов)
25.08.2020 в 23:02
Достойный ответ Мистера гнилым "ультрусам" Динамо. Граммотные замены, все в тему. Лесику и всем остальным "тренерам" Динамо надо поучиться у Луческу.
Ответить
+11
-7
Алекс-Звягельский (Новоград-Волинськ)
25.08.2020 в 23:02
У цигана навіть ,алкаш, і ,дерев,яний, заграли,Це треш
Ответить
+8
-2
аалекс ( Крым)
25.08.2020 в 23:02
Дежавю. Хотя в том году Шахтер не сильно пыхтел за суперкубок, а в этом хотел выиграть, но не смог. Динамо, с учетом травм ведущих игроков выглядело не ярко, но убедительно. Луч сделает из них хорошую команду. Всех, кто топил за киевлян с победой и удачи в ЛЧ.
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+10
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 23:17
По Каштру было видно, что в принципе то вообще не хотели выиграть когда уже научитесь проигрывать? Ответ знаю, отвечать не обязательно.
Ответить
+1
-2
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
25.08.2020 в 23:02
После третьего гола ДК я им аплодировал. Шахтёр владел мячом но не смог забить в упор в двух моментах + перекладина Тете, с такой реализацией и защитой рассчитывать на победу глупо. Замены от Каштру - стоячий Марлос, Коноплянка, зачем? Пятов как всегда, лучший вратарь всея Украины. В общем счёт по игре.
Ответить
+11
-3
Древний (Кривой Рог)
25.08.2020 в 23:07
Поддерживаю ...Конопля -0...Пятов-0 Марлос решил сегодня не играть.. Сегодня всё по делу!!!
Ответить
+3
0
Alex.696 (Немирів)
25.08.2020 в 23:15
Марлос вже давно не грає, так, лише спалахи минулої гри.
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
25.08.2020 в 23:02
От чому Лесику не підходив Родрігес, Соль, Андрієвський, а Луческу з ними і без Циганкова, Вербіча обіграв Шахтар? Знімаю перед дідом капелюха.
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+16
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 23:18
Сьогодні Родрігес - ВАУ! Особливо в захисті.
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+1
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
25.08.2020 в 23:02
И это без Вербича, Циганкова, Миколенко, Попова...
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+14
0
йоперний театр (Наш футбол)
25.08.2020 в 23:01
С победой Динамо!!!
Ответить
+12
0
absurdlight (Kiev)
25.08.2020 в 23:01
Если Соль забивает, то чтобы это значило. :))
Ответить
+6
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
25.08.2020 в 23:01
Даааааааааа.....От вам і Луческу!!! От вам і робота тренера!!! Абсолютно інша команда! Круто! Респект за те, що вернув з оренди Родрігеса. Ну і викликає велику повагу те, що не радів забитим голам. Коли футболісти забивають своїм колишнім клубам, то зрозуміло і вже привично, а от тренер не проявляє лишніх емоцій - то бачу вперше....
Ответить
+10
-1
alktus (Хмельницкий)
25.08.2020 в 23:00
Луческу с первым трофеем с Динамо!
Ответить
+10
-5
alktus (Хмельницкий)
25.08.2020 в 23:03
да пох, минусуйте.
Ответить
+6
-4
skif1927 (Динамо)
25.08.2020 в 23:00
Нагнули переселенцев не мытых !
Ответить
+11
-16
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
25.08.2020 в 23:02
Дурак! Они всю Украину кормят, забыл??Еще когда донбасс был половецким каганатом!
Ответить
+10
-10
Valerii_Krykun (Wroclaw)
25.08.2020 в 23:04
В минулому році теж,в результаті -20 очок від першого місця
Ответить
+4
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 23:05
чуть больше
+5
-7
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
25.08.2020 в 23:00
И это без Миколенко и Цыганкова - золотого запаса ДК. С нормальным тренером и игроки преобразуются. Что я всегда и говорил! И без центра защиты, алло!
Ответить
+9
-3
Сварщик (Винница)
25.08.2020 в 23:00
Мірча хитртй лис
Ответить
+7
0
Acsakal (Kharkov)
25.08.2020 в 23:00
Десь в середині другого тайму спіймав себе на думці, що якби я дивився цей матч у відеозапису невідомо якого року, то напевно подумав, що Шахтар тренує Луческу, а Динамо - Хацкевич.
Ответить
+3
-2
avatar
Металлист Харьков
25.08.2020 в 23:00
Не пойму а где ультрас ??? Срочно кричим - Луческу - уходи !!!Родригеса и Соля срочно в дубль !!!
Ответить
+7
-5
Acsakal (Kharkov)
25.08.2020 в 23:11
Щось я не зовсім розумію щенячого піднесення з приводу успіху Динамо від "Металіст Харків". Ти вкрав і одягнув чужу уніформу?
Ответить
+3
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 23:19
Воно типу тролить. Але в зеркалі як завжди, бачить курку.
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.08.2020 в 23:24
Пєтуха)))
0
0
маматрахер228 (Киев)
25.08.2020 в 22:59
изи очередняры!!! ДИНАМО ТАЩИ, ЩАХТЕР НА ДНО!!!
Ответить
+7
-6
avatar
Prideman (Lviv)
25.08.2020 в 22:59
Дуже хочеться почитати коментарі київських ультрас, які кричали, що Луческу поганий, робили мітинги, били себе в груди, що ніколи його не сприймуть, як тренера. А тренер то якраз нормальний. Не те що фізруки Хацкевич і Михайличенко з динамівськими серцями.
Ответить
+8
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.08.2020 в 22:59
Динамо з перемогою! Луческу із почином! Гарна гра! Ляпов пропустив 3 із 3-х, Інтер для нього продовжується. І виявляється, що Родрігес, Соль, Тимчик, Андрієвський, Лєднєв не такі вже погані футболісти. Все ж таки справа не в гравцях, так, Олексію Михайличенко?))
Ответить
+12
-3
Impressed (Украина)
25.08.2020 в 22:58
ожидаемо
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+5
-3
Денис Донецк (Донецк)
25.08.2020 в 22:58
Ох и везучим этот ФК Автобус сегодня оказался) Ну ладно, поздравляем. Ждём конкуренции в чемпионате.
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+8
-13
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 23:00
каштру неправильную тактику выбрал - нужно было отдавать инициативу и смотреть, что бы у водителей вышло))
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+6
-8
Денис Донецк (Донецк)
25.08.2020 в 23:02
Так кто ж знал, что у них всё залетать будет)
+4
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 23:05
ну не всегда же так будет везти))
+2
-8
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
25.08.2020 в 23:06
С нашей защитой и Пятовым в воротах инициатива вылилась бы в баскетбольный счет.
+4
-2
Unselfish (Белая Церковь )
25.08.2020 в 23:01
Может ФК Отсосали надо реализовывать свои моменты, не???
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+3
-6
Денис Донецк (Донецк)
25.08.2020 в 23:07
Фу, как вульгарно)
+2
-2
Unselfish (Белая Церковь )
25.08.2020 в 23:08
Ну, ФК автобус тоже было не корректно... Какой вопрос- такой ответ...
+3
-2
Денис Донецк (Донецк)
25.08.2020 в 23:18
Ну "автобус" - это стёб, футбольный слэнг, а то, что Вы написали, ну как-то через чур уже)
+1
-1
avatar
Mariner888 (Одесса)
25.08.2020 в 22:58
С такой игрой в ЛЧ делать нечего. Луческу с первым трофеев.
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+7
-1
Лекарь (село Дарница)
25.08.2020 в 22:58
Возможно, из "списаных летчиков" и "поленьев" у цыгана таки получится слепить команду, коллектив.
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+3
-4
C_Ballack (Днепр)
25.08.2020 в 23:02
Дело не в списанных летчиках, а в тренере. Тренер должен максимально раскрывать потенциал игроков. А прошлые тренера этого не умели. Сколько было игроков, которые приходили как хорошего уровня игроки и сдувались.. почему? Тренер не нашел подходит. Ещё посмотрим сколько из этих сбитых и списанных летчиков раскроются для нас заново.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
25.08.2020 в 23:24
Я именно для этого слова в кавычки взял. Ибо ярлыки у нас лепить всегда готовы.
0
0
Лекарь (село Дарница)
25.08.2020 в 22:57
Дорогая редакция угадала! Почти.
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+3
0
ВиктАн
25.08.2020 в 22:56
С заслуженным трофеем ДК.
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+7
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 22:56
пятов, на выход! коноплянка - в мариуполь! матвиенко - в наполи!)))
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+13
-5
avatar
Mariner888 (Одесса)
25.08.2020 в 22:59
100%
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+4
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
25.08.2020 в 23:08
Та ну... нафиг он надо в Мариуполе... Молодняк хоть опыта набирается, а с этого "куста" что толку... шаг вперёд и пас назад...
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2020 в 23:17
ну, тогда пусть колос подберёт - там уже и дружбан его есть))
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 22:55
Кендзьора и Караваев - на выход. Очень понравился Родригес. Сегодня победа за ДК!
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+2
-10
Broterhood
25.08.2020 в 22:58
Ультрас - на выход!
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+11
-6
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Nelviv`yanyn (На жаль)
25.08.2020 в 22:58
Караваев лучший ПЗ с украинским паспортом, он не левый защитник, алло, эксперт. Тымчик пока слабоват.
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+3
-3
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DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 23:11
Broterhood
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0
0


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